Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на устройства Apple

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому американскому разработчику Apple будет запрещено препятствовать установке на устройства российского магазина приложений RuStore. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон уточняет условия распространения приложений, которые, в частности, используют потребители некоторых видов технически сложных товаров. Это сделано для того, чтобы Apple предоставила возможность устанавливать RuStore на свои мобильные устройства.

В связи с этим с 1 сентября для разработчиков будет введен запрет на ограничение или невозможность использования программ российских разработчиков и единого магазина приложений.

При этом компании, которые реализуют в России технически сложные товары и предустанавливают на них отдельные приложения, должны предусмотреть возможность скачивания и обновления подобных программ, а также способы оплаты при их установке и использовании через RuStore.

Таким образом, закон запретит препятствовать загрузке приложений из сторонних источников, блокировать функции устройств при использовании альтернативных программ. Кроме того, разработчикам не смогут навязывать ценовую политику и ограничивать способы оплаты в приложениях.

Документ в первую очередь направлен на компании Apple и Google, поскольку они ограничивают доступ к российским сервисам, включая критически важные банковские приложения, заявляли ранее в комитете Госдумы по промышленности и торговле.

Закон поможет российским программам работать свободно на всех гаджетах, которые продаются на отечественном рынке, считает член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.