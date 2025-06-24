Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального цифрового сервиса, включающего функции национального мессенджера. Документ опубликован на портале правовой информации.

Оператора новой платформы определит российское правительство. Сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения (ПО), а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек.

В документе уточняется, что мессенджер будет доступен для общения по переписке на русском языке, государственных языках республик РФ или иных языках народов России, а также для звонков. Кроме того, на платформе планируют размещать рекламу на указанных языках.

Многофункциональный сервис предоставит пользователям и другие возможности, в том числе по получению государственных и коммерческих услуг. Например, граждане через приложение смогут получать доступ к сведениям из своих документов.

Когда гражданин подтвердил свою личность с помощью нового цифрового сервиса, от него нельзя требовать также идентифицировать себя с помощью бумажных документов, сказано в документе.

Использование платформы в столице регулируют отдельные пункты закона. В частности, москвичи через сервис смогут получать уведомления от городских государственных органов для подтверждения совершаемых действий.

Приложение будет обладать множеством "интересных и уникальных функций", заявлял ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. На платформу могут "переместиться образовательные чаты и сервисы".

В свою очередь, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев указывал, что ведомство занимается технической разработкой сервисов, которые войдут в состав мессенджера. Он напомнил, что компания VK уже вывела на рынок мессенджер MAX, который по своей функциональности сопоставим с иностранными конкурентами.

Большая презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года, добавил министр. При этом функционал для ведения каналов планируется запустить в начале осени текущего года.