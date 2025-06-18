Совфед одобрил закон о создании национального цифрового сервиса

Фото: 123RF/izubkov

Совет Федерации одобрил закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса.

Согласно закону, оператор платформы будет определен российским правительством. Закон предусматривает требования к владельцу сервиса и самому приложению. Например, оператор должен иметь регистрацию в России и иметь исключительные права на платформу.

Платформа должна быть разработана на основе российского программного обеспечения. Число активных ежедневных пользователей должно превышать 500 тысяч человек.

Сервис будет работать как мессенджер, который позволяет общаться на русском и государственных языках республик, входящих в состав РФ, а также на языках народов России. Также через приложение можно будет совершать звонки и размещать рекламу.

Кроме того, в сервис будут интегрированы портал "Госуслуги" и ЕСИА, что позволит пользователям получать сведения из своих документов (паспорт, студенческий билет и других, выданных организациями и государственными органами). Эту информацию можно будет использовать для подтверждения своего возраста, регистрации в отелях и гостиницах и в иных случаях, которые требуют подтверждения личности, без бумажных документов.

Функционал приложения предполагает возможность подписывать документы при помощи усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Через платформу учащиеся школ и колледжей смогут общаться с преподавателями.

Тем временем использование платформы в Москве регулируют отдельные пункты закона. В частности, москвичи через сервис смогут получать уведомления от городских государственных органов для подтверждения совершаемых действий.

Работа столичных ведомств с приложением может быть определена на основе соглашения между мэром города и ответственной за работу платформы организацией.

При этом приложение будет обладать множеством "интересных и уникальных функций", заявил ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. На платформу могут "переместиться образовательные чаты и сервисы".

Национальный многофункциональный сервис объединит пользователей, бизнес и государство, отмечал замглавы комитета Антон Горелкин. Он также добавил, что важнейшим пунктом в работе мессенджера станет интеграция образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей.