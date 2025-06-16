Реклама и монетизация каналов впервые появятся в WhatsApp

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Реклама и монетизация каналов впервые появятся в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Новые функции появятся во вкладке "Актуальное", где доступны разделы "Статус" и "Каналы". В настоящее время ее используют 1,5 миллиарда человек ежедневно. Именно поэтому было принято решение ввести рекламу и монетизацию для администраторов каналов и бизнеса.

В релизе сказано, что бизнес теперь сможет публиковать рекламные объявления в разделе "Статус", а пользователи – начинать переписку с компаниями по интересующему товару или услуге.

У администраторов появится возможность вводить платную подписку и получать инструменты для продвижения, чтобы повышать охват аудитории. Пользователи же смогут подписываться на любимые каналы и получать эксклюзивный контент за ежемесячную плату. WhatsApp также будет советовать интересные для человека ресурсы.

При этом в компании уточнили, что изменения не затронут личные чаты, а звонки и статусы будут защищены сквозным шифрованием. Для показа рекламы компания сможет применить ограниченные сведения о пользователях, в том числе место рождения, язык, имеющиеся в подписке каналы и то, как человек взаимодействует с объявлениями.

Внедрять новую функцию WhatsApp будет постепенно в течение следующих месяцев.

Ранее в WhatsApp сообщили о работе над внедрением системы юзернеймов, как в Telegram и других сервисах. Появление данной функции позволит видеть никнеймы в чатах групп вместо телефонного номера, если контакт не сохранен.

