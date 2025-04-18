WABetaInfo: автоматический перевод чатов и каналов появился в WhatsApp

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В WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заработала функция перевода чатов и каналов. Она доступна пользователям бета-версии мессенджера на Android, сообщает WABetaInfo.

По данным портала, тестировщики, установившие приложение версии 2.25.12.25, могут загружать языковые пакеты для перевода сообщений. В числе поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. В приложении также доступен языковой пакет для определения языка.

Перевод происходит автоматически, однако при желании пользователи могут настроить его на ручной. При этом данные операций не передаются на сторонние серверы или компании Meta.

Как отмечается в материале, функция отключена по умолчанию. В планах возможно расширение списка поддерживаемых языков и введение дополнительных языковых пакетов.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов iPhone смогут выбрать WhatsApp основным приложением для звонков и отправки сообщений. Кроме того, появится возможность управлять уведомлениями, создавать мероприятия в личных чатах, а также сканировать документы.

В обновлении также была добавлена функция расшифровки голосовых сообщений и возможность приглашать третьего человека в текущий звонок.