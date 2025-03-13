The Verge: функция цепочки сообщений появилась в WhatsApp

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Функция цепочки сообщений, которая упростит отслеживание ответов в чатах, появилась в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает издание The Verge.

Новая функция будет объединять все ответы на конкретное сообщение в отдельный блок. Благодаря этому можно будет легко найти все упоминания и ответы, связанные с первоначальным сообщением, что значительно облегчит поиск нужной информации и перемещение по длинным и сложным диалогам.

Кроме того, аналогичную функцию обнаружил WABetaInfo в бета-версии WhatsApp 2.25.7.7 для Android. На данный момент она находится на стадии разработки и недоступна для тестирования. Цепочки сообщений будут доступны в личных и групповых чатах, сообществах и каналах, утверждает портал.

Экспертам удалось запустить тестовую версию функции и опубликовать скриншот, демонстрирующий, как будут выглядеть диалоги в чате. На кадрах заметно, что при открытии чата появляется окно, занимающее весь экран. В этом окне отображаются ответы пользователей в групповом чате.

Пользователи могут нажать на любое цитируемое сообщение, чтобы увидеть все ответы в этой ветке. При этом исходное сообщение, на которое отвечают, не отображается в окне диалога. Однако информации о том, когда функция появится у всех пользователей мессенджера, не доступна.

В январе СМИ сообщали, что WhatsApp занимается разработкой отдельной вкладки для чат-ботов, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, в приложении может появиться кнопка, при нажатии которой можно будет начать изучение чат-ботов.