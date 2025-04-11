Возможность выбрать WhatsApp главным приложением для звонков появилась на iPhone

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Пользователи смартфонов iPhone смогут выбрать WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) основным приложением для звонков и отправки сообщений. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

"В недавнем обновлении для iOS появилась возможность выбрать WhatsApp в качестве приложения по умолчанию для звонков и сообщений на iPhone", – говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи смогут управлять уведомлениями об актуальных публикациях в группах, создавать мероприятия в личных чатах, а также сканировать документы с помощью камеры телефона и отправлять их напрямую в чаты.

В обновлении была добавлена функция расшифровки голосовых сообщений и возможность приглашать третьего человека в текущий звонок.

Кроме того, пользователей WhatsApp на Windows призвали обновить мессенджер до последней версии из-за критической уязвимости CVE-2025-30401. Она возникла из-за некорректного отображения вложений. WhatsApp показывает файл на основе MIME-типа, например, как изображение, а открывает по расширению. В результате это может привести к запуску вредоносного ПО вместо предполагаемого файла.