Anti-Malware: пользователей WhatsApp на Windows предупредили о критической уязвимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователей WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на Windows призвали обновить мессенджер до последней версии из-за критической уязвимости CVE-2025-30401. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

Уязвимость в приложении затрагивает старые версии мессенджера до сборки 2.2450.6 включительно. Она позволяет злоумышленникам использовать баг в обработке вложений.

По данным портала, опасная уязвимость возникла из-за некорректного отображения вложений. WhatsApp показывает файл на основе MIME-типа, например, как изображение, а открывает по расширению, что может привести к запуску вредоносного ПО вместо предполагаемого файла.

Обновление до последней версии устраняет выявленную проблему. Эксперты особо подчеркивают опасность подобных уязвимостей, так как они оказываются действенными в руках злоумышленников из-за доверия пользователей к безопасности в мессенджере.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми ИИ-помощниками. Злоумышленники начали создавать фейковые сайты, в число которых входят чат-боты, голосовые помощники, переводчики и юридические консультанты.

При этом пользователи, открывая их, думают, что общаются с реальным помощником. Бот в ответ может запрашивать паспортные данные, СНИЛС, номер карты, CVV. Все это якобы нужно для проверки личности или оказания услуг.

