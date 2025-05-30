В РФ внесен проект поправок о создании многофункционального цифрового сервиса

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В палату парламента внесен проект поправок о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства", – отметил он в своем телеграм-канале.

Боярский уточнил, что у сервиса будет много "интересных и уникальных функций". Ожидается, что на платформу "переместятся образовательные чаты и сервисы".

При подключение сервиса к системе "Госключ" появится возможность использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров. Это сделает процесс и удобным, и позволит сохранить условия безопасности, пояснил он.

"В России появится единая цифровая платформа, объединяющая пользователей, бизнес и государство, для этого сегодня были внесены соответствующие поправки в законодательство", – написал в своем телеграм-канале первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Кроме того, он назвал интеграцию образовательных сервисов для защищенного взаимодействия учителей, учеников и родителей важнейшим пунктом единой цифровой платформы. Появление единой платформы – это еще один шаг на пути к полноценному цифровому суверенитету, подчеркнул Горелкин.

Кроме того, Боярский рассказал, что цифровой сервис позволит удостоверять личность с помощью цифрового ID. На первом этапе опробовать это можно будет при заселении в гостиницы или при покупках, где требуется подтверждение возраста.

В будущем это может коснуться и других документов. Например, диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС, добавил глава комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, этот сервис будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности. Обязательным условием при его создании будет отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.

Ранее сообщалось, что депутаты планируют рассмотреть законопроект, предполагающий ограничение количества сим-карт, которыми могут владеть иностранцы и лица без гражданства, до одной. Автором инициативы выступил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке он отметил, что сейчас мигрантам разрешается пользоваться сразу 10 сим-картами. Однако в условиях растущих рисков терроризма, шпионажа, мошенничества и киберугроз такое число кажется излишне высоким.