Минцифры РФ: презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Большая презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике.

При этом функционал для ведения каналов планируется запустить в полном объеме в начале осени текущего года. Позже с использованием дополнительных функций будет создана экосистема.

Шадаев отметил, что главной задачей специалистов стало создание мессенджера, который не только не уступал бы зарубежным аналогам по функционалу, но и во многом превосходил их.

"Говорить о том, что какие-то сверхтребования по идентификации возникают, нельзя, но при этом будет исключена возможность использования подменных номеров, виртуальных номеров", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Кремль считает отличным появление в будущем национального мессенджера. Российский сервис должен будет успешно конкурировать с иностранными аналогами, отметил он.

Позже Шадаев заявил, что Минцифры занимается технической проработкой сервисов, которые войдут в состав мессенджера. Он также напомнил, что компания VK уже вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, который по своей базовой функциональности сопоставим с иностранными конкурентами и не уступает им. По словам Шадаева, на этой платформе можно было бы организовать дополнительное предоставление государственных сервисов.

