Прощание с актером Дмитрием Марфиным пройдет в Тольятти 26 января

Прощание с актером Дмитрием Марфиным, скончавшимся 19 января, состоится в Тольятти Самарской области 26-го числа, сообщили в пресс-службе тольяттинского театра "Дилижанс".

Церемония пройдет в здании театра. Начало запланировано на 12:00 по местному времени (11:00 по Москве. – Прим. ред.), а окончание – на 14:00.

В культурном учреждении также уточнили, что артист скончался в Москве, где он проживал и работал в последние годы. Причиной смерти назван отрыв тромба.

Марфин родился в 1978 году в Тольятти. Его творческий путь начался в детской студии ТЮЗа "Дилижанс", на сцену которой он впервые вышел в 1995 году. В 2004-м артист окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а в 2018-м – Самарский государственный институт культуры.

С 2013 года актер работал режиссером-постановщиком и мастером художественного слова в Тольяттинской филармонии. В 2015-м он присоединился к коллективу Тольяттинского Дворца культуры, искусств и творчества.

Всего на счету у Марфина 36 работ. Самыми известными стали сериалы "Мосгаз" и "СашаТаня". Помимо этого, он запомнился зрителям по своим ролям в проектах "След", "Девушки с Макаровым – 2", "Условный мент – 2" и другие.