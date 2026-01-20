Форма поиска по сайту

20 января, 17:28

В мире
Daily Star: Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Карл III отказался от встречи с принцем Гарри

Фото: Getty Images/Lisa Maree Williams

Король Великобритании Карл III снова отказался от встречи с младшим сыном принцем Гарри, сообщает Daily Star.

Принц прибыл в Лондон из США, чтобы принять участие в судебном заседании против изданий Daily Mail и Mail on Sunday, которые он обвиняет в нарушении конфиденциальности и незаконном сборе информации. Он пробудет в Лондоне с 19 по 22 января.

В свою очередь, Карл III должен приехать в Лондон 20 января, чтобы продолжить лечение от рака. По данным источников, в расписании монарха не найдется времени, чтобы встретиться с сыном.

В СМИ отметили, что король встречался с Гарри в Лондоне в сентябре 2025 года. Встреча, которая длилась 55 минут, стала первой с февраля 2024 года. По слухам, принц пригласил отца приехать к нему в Калифорнию во время официального визита в США.

Ранее Гарри и его супруга Меган Маркл оказались в центре скандала после появления на вечеринке предпринимателя Крис Дженнер. Мероприятие проходило 10 ноября, и члены королевской семьи могли посчитать это оскорбительным, поскольку 11 ноября в Великобритании отмечается День памяти павших, призванный увековечить имена погибших в военных конфликтах британских солдат.

