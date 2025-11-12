Принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за вечеринки Крис Дженнер

Принц Гарри с супругой Меган Маркл оказались в центре очередного скандала. Почему шансы герцогов Сассекских лишиться титулов увеличились и как в этом замешано семейство Кардашьян-Дженнер, расскажет Москва 24.

"Показывает, насколько Гарри далек от семьи"

8 ноября принц Гарри с супругой Меган Маркл стали гостями на праздновании 70-летия медиаменеджера, предпринимателя и матери семейства Кардашьян-Дженнер – Крис. Папарацци запечатлели герцогов Сассекских в элегантных нарядах: принц Гарри был в черном смокинге, а его супруга – в обтягивающей водолазке и макси-юбке с глубоким вырезом. При этом опальный член королевской семьи прикрепил к лацкану брошь в виде красного мака в честь Дня памяти.

Однако вскоре пользователи Сети заметили, что из соцсетей именинницы и ее ближайшего окружения пропали снимки с Гарри и Меган. Фолловеры предположили, что супруги сами попросили удалить фотографии, и стали выдвигать версии. По одной из них, Маркл якобы старается скрыть третью беременность, слухи о которой массово разлетелись в том числе после недавней вечеринки.

Другие уверены, что члены британской королевской семьи посчитали появление родственников на торжестве со звездами Голливуда оскорбительным, так как 11 ноября в Великобритании отмечается День памяти павших (в народе – Маковый день), призванный увековечить имена погибших в военных конфликтах британских солдат.

Издание Page Six опубликовало мнение инсайдера, близкого к королевской семье, по поводу сложившейся ситуации. Источник отметил, что августейшие особы были в ужасе от того, что принц Гарри веселится в обществе звезд.





источник, знакомый с ситуацией Это действительно показывает, насколько Гарри далек от остальной семьи. Эти люди, возможно, и звезды в Америке, но их откровенная показная роскошь идет вразрез с тем, что принц Уильям пытается сделать со своей жизнью и монархией.

Инсайдер назвал поступок опального принца и его супруги "безвкусным".

При этом западные СМИ продолжают разгонять слухи о том, что герцоги Сассекские как никогда близки к тому, чтобы лишиться титулов вслед за принцем Эндрю. После того, как дядя братьев Гарри и Уильяма был лишен почестей, общественность якобы заговорила, что пора так же поступить и с опальным принцем и его супругой. Пару якобы вновь стали уличать в попытках "монетизировать" британскую монархию и в нападках на семью.

Кроме того, в начале ноября западная пресса со ссылкой на инсайдеров сообщила, что отношения братьев Гарри и Уильяма вновь на волоске. Старший начал свой тур в Бразилии в рамках международной экологической премии Earthshot Prize, в то же время младший анонсировал поездку в Канаду. Источники отметили, что поступок Гарри может усугубить и без того натянутые отношения с братом, ведь в Кенсингтонском дворце его расценили как попытку превзойти Уильяма.

"Эта неделя должна была стать триумфом Уильяма – ключевым моментом для Earthshot проекта", – отметил инсайдер.

Однако все внимание переключилось на Гарри. При этом, по данным СМИ, в окружении герцога Сассекского отрицали желание соперничать с Уильямом и затмить его поездку.

Тем временем в прессе стали появляться сообщения о том, что брак Гарри и Меган переживает не лучшие времена. Издание Radar Online со ссылкой на свои источники написало в начале ноября, что принц раздражен поведением супруги. Якобы он устал от того, что Меган постоянно стремится к публичности и продолжает использовать их титулы в коммерческих целях.

"Блеск притух, что естественно для этого этапа брака. Но Гарри чувствует, что пожертвовал всем ради нее, и теперь не уверен, стоило ли это того", – сказал инсайдер из окружения Сассекских.

Затем появились новости, что Меган возвращается к актерской профессии. Издание The Sun сообщило, что знаменитость появится в фильме Close Personal Friends, где сыграет себя. В картине также снимутся Бри Ларсон и Лили Коллинз. При этом одни СМИ писали, что говорить о полноценном камбэке в кино еще рано, а другие заявляли, что, несмотря на это, поступок герцогини – явный признак того, что брак на грани краха.

Например, издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что Гарри был потрясен решением супруги. И хотя он продолжает публично поддерживать ее, отношения между ними сильно изменились.

"Гарри поддерживает жену на публике, но наедине он борется с тем, насколько разными стали их миры. Возвращение Меган в Голливуд кажется заявлением, что она движется дальше, с ним или без него. Похоже, все кончено", – заявил собеседник издания.

Воссоединение семьи возможно, но без Меган

Фото: legion-media.com/Anwar Hussein

В октябре издание Radar Online сообщило, что принц Уильям готов к встрече с младшим братом. Наследник престола якобы хочет обсудить напряженность в их отношениях по настоянию своей супруги Кейт Миддлтон и отца короля Карла III. Однако Уильям готов встретиться с Гарри лишь при строгом соблюдении определенных условий. Среди них – отсутствие Меган Маркл и любых средств фото-, видео- и аудиофиксации, а также гарантия полной конфиденциальности.

О возможном примирении братьев СМИ написали еще в мае этого года. Однако уже тогда сообщалось о жесткой позиции принца Уильяма по поводу Меган. Якобы будущий король готов делать шаги навстречу Гарри, но только если тот решится на развод с супругой-американкой. Инсайдеры отметили, что наследник престола "никогда не простит ее", потому что уверен: именно Меган стала причиной ссор в королевской семье и разлада между ним и братом.

В апреле этого года в прессе сообщалось, что принц Уильям всерьез задумался о лишении брата и его супруги королевских титулов из-за того, что она продолжает использовать титул Her Royal Highness ("Ее Королевское Высочество") вопреки соглашению с королевой Елизаветой II.

Сами принц Гарри и Меган Маркл заявили об отказе от полномочий членов королевской семьи в 2020 году. В свою очередь, Букингемский дворец официально отстранил их от обязанностей и лишил финансовой помощи. Но супруги остались членами королевской семьи, хотя и лишились возможности официально представлять монархию. При этом пара сохранила за собой титулы и право на обращение "Ваше королевское высочество", но не в публичном пространстве.