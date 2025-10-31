Карл III выгнал младшего брата Эндрю из королевской резиденции

Король Великобритании Карл III лишил младшего брата Эндрю всех полномочий и привилегий на фоне громких скандалов, а также выгнал его из королевской резиденции. Подробнее читайте в материале Москвы 24.

Отмена титулов и званий

Фото: AP Photo/Joanna Chan

Британский монарх Карл III оставил младшего брата Эндрю без титулов, званий и почестей из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Эндрю потерял данный по праву рождения титул принц. Кроме того, он остался без титула герцога Йоркского, статуса "Его королевское высочество" и удален из списка британских пэров. Уточняется, что теперь к нему будут обращаться Эндрю Маунтбеттен Виндзорский.

"Его Величество инициировал официальный процесс отмены титулов, званий и почестей принца Эндрю. Эти меры считаются необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Король хочет подчеркнуть, что его мысли и искренняя поддержка были и останутся с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия", – заявили в Букингемском дворце.

Помимо этого, брата короля оповестили о расторжении договора аренды королевской резиденции "Роял Лодж" с 30 спальнями, которая ранее содержалась на средства налогоплательщиков. Это значит, что сын королевы Елизаветы II должен в ближайшее время переехать в частную недвижимость, которую должен будет содержать самостоятельно. При этом, по данным СМИ, Карл III якобы решил оплатить переезд брата и выделить ему средства на существование из личного бюджета.

Этот случай стал вторым в истории страны. Принцев начали лишать титула лишь в XX веке, когда был утвержден соответствующий закон. Это произошло в 1917 году: тогда правительство считало неприемлемым, что во время Первой мировой войны члены германских королевских и княжеских семей продолжали быть британскими принцами и герцогами. Первым, кого лишили титула, был принц Эрнест Август Камберлендский – соответствующий указ выпустил Георг V 28 марта 1919 года.



Жесткие меры в отношении Эндрю в семье приняли в ответ на скандал с Джеффри Эпштейном, которого осудили за организацию проституции с участием несовершеннолетних девушек. Подробности встречи с принцем описала в своих мемуарах одна из пострадавших – Вирджиния Джуффре.

Книга под названием "Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость" вышла в Великобритании 21 октября. В ней американо-австралийская активистка Джуффре рассказала, как подвергалась насилию со стороны монаршей особы и его друга финансиста.

Сайт BBC со ссылкой на книгу Джуффре писал, что у несовершеннолетней Вирджинии был секс с Эндрю три раза. С принцем девушку в 2001 году познакомила помощница Эпштейна Гислейн Максвелл. В одной из интимных встреч якобы участвовал Джеффри и около восьми других женщин. Автор добавила, что боялась и Эндрю, и Эпштейна из-за садомазохистских наклонностей последнего.

"Он был достаточно дружелюбен, но высокомерен, как будто считал, что заниматься сексом со мной – его право от рождения", – написала об Эндрю Вирджиния.

В 2021 году Джуффре подала иск против членов королевской семьи, требуя компенсацию за побои, изнасилование и причиненный моральный вред. Дело было урегулировано вне суда. По данным Daily Mail, сумма соглашения составила 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1 миллиарда 330 миллионов рублей по нынешнему курсу), часть Джуффре перечислила в благотворительную организацию по борьбе с торговлей людьми.

Эндрю тогда официально не признавал вины и публично опровергал все обвинения девушки.

После этих событий Вирджиния вышла замуж и родила троих детей, однако два года назад она развелась с супругом. В марте 2025 года она попала в автокатастрофу и писала, что ее состояние было критическим. При этом уже в апреле стало известно о ее смерти: телеканал NBC сообщил, что, по их данным, женщина покончила с собой.

"Развратник Энди"

Фото: AP Photo/Pool Photo via AP/Aaron Chown

В середине августа 2025 года вышла книга биографа королевской семьи Эндрю Лауни, в которой автор подробно описал сексуальное поведение Эндрю. Подробности сообщило издание Daily Mail.

Лауни утверждал, что принц был одержим сексом и люди, хорошо знавшие Эндрю, разделяли такое мнение. В книге один из источников говорит, что Эндрю якобы потерял невинность в 8-летнем возрасте, а к 13 годам с ним, по словам биографа, уже спали более шести девушек. В годы учебы в интернате Гордонстаун ему якобы дали прозвище Развратник Энди.

После развода с Сарой Фергюсон в 1996 году, по подсчетам Лауни, число любовниц принца исчислялось "тысячами".

"Он спал с порнозвездами и актрисами, с моделями и спортсменками, с политиками и барменшами в клубах", – процитировал автор книги канадского журналиста-расследователя Иэна Гальперина.

В 2006 году принц представлял королеву на бриллиантовом юбилее короля Таиланда. Как сообщали корреспонденты ряда СМИ, в Бангкоке через его гостиничный номер прошло более 40 женщин. Reuters отмечал, что они менялись практически без перерыва.

При этом отношения с многочисленными женщинами – не единственный источник скандалов вокруг принца. В 2011 году об Эндрю писали в СМИ из‑за контакта с Саифом аль-Исламом Каддафи – сыном скандального ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Также Эндрю поддерживал связь с Тареком Кайтуни, которого позже судили за контрабанду оружия и торговлю наркотиками. В прессе также появлялись утверждения, что принц контактировал с китайским бизнесменом Яном Тенбо, которого подозревали в шпионаже в пользу Китая. Эндрю якобы предоставлял ему доступ к королевским резиденциям и влиянию.