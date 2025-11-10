Крис Дженнер разозлила соседей во время вечеринки по случаю своего 70-летия

Глава клана Кардашьян-Дженнер отметила 70-летие в особняке миллиардера Джеффа Безоса, пригласив топовых звезд. Как прошло мероприятие, которое в СМИ уже назвали "вечеринкой года", расскажет Москва 24.

В стиле "бондианы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/krisjenner

Крис Дженнер отметила 70-летие, устроив вечеринку в особняке миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз. На мероприятие были приглашены топовые звезды: Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Принц Гарри и Меган Маркл, Адель, Снуп Догг, Пэрис Хилтон, Рианна, Опра Уинфри, Мэрайя Кэри, Хейли и Джастин Бибер, Наоми Уоттс, Сара Полсон и другие. Всего, по данным инсайдеров, день рождения посетили около 300 человек.

Тематикой мероприятия стали фильмы о Джеймсе Бонде. Например, одна из пяти звездных дочерей Крис, Ким Кардашьян, была одета в платье, напоминающее образ героини Холли Берри из фильма об агенте 007 "Умри, но не сейчас".

Сама именинница была в красном платье с оборками. Принца Гарри папарацци запечатлели в черном смокинге, а его супругу Меган – в обтягивающей водолазке и макси-юбке с глубоким вырезом.

Гостей развлекал Бруно Марс. По данным инсайдеров, на организацию торжества было потрачено около 10 миллионов долларов и якобы роскошная вечеринка была не только празднованием юбилея именинницы, но и своеобразным прикрытием для ее тайной свадьбы с 44-летним Кори Гэмблом. Однако достоверной информации на этот счет так и не поступило: праздник прошел в закрытом формате, а в прессу просочились лишь несколько снимков папарацци, сделанных у входа в особняк.

По сообщениям СМИ, вечеринка получилась настолько шумной, что к дому Безоса несколько раз подъезжала полиция. Сначала местные жители жаловались на громкую музыку: по калифорнийскому законодательству, в жилых районах действует запрет на шум после 22:00. В следующий раз стражей порядка вызвали из-за декоративных изгородей, которые перекрыли часть улицы. Предположительно, они были установлены для сохранения приватности гостей мероприятия, однако для их размещения требовалось специальное разрешение. По информации прессы, с полицейскими каждый раз общалась охранники.

"Мамаджер"

Фото: legion-media.com/Jan Huebner

Крис Дженнер известна как предпринимательница и телевизионный продюсер. Наибольшую известность она получила благодаря семейному реалити-шоу "Семейство Кардашьян", продюсером которого сама же и является. Кроме того, она занимается развитием и продвижением личных брендов своих дочерей. По данным СМИ, именно благодаря Крис ее семье удалось построить медиа-империю и прославиться на весь мир. В Сети бизнесвумен прозвали "мамаджер" из-за того, что она с успехом совместила роли менеджера и мамы.

Крис является матерью шестерых детей. Кортни, Ким, Хлои и Роберта она родила от первого супруга, юриста Роберта Кардашьяна. Во втором браке родились Кендалл и Кайли Дженнер. По данным СМИ, все наследники медиаменеджера владеют несколькими компаниями, которые приносят хорошую прибыль. В свою очередь, Крис является членом правления предприятий своих детей и получает по 10 процентов дохода от каждого их контракта.

По данным СМИ, на протяжении последних десяти лет Крис встречается с Кори Гэмблом, который младше нее на 26 лет. При этом Кардашьян отмечала в интервью, что не стремится вновь выйти замуж, а нынешние отношения ее вполне устраивают.