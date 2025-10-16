Ким Кардашьян раскрыла главные причины расставания с Канье Уэстом

Бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян раскрыла в новом интервью причину развода с рэпером Канье Уэстом, который произошел в 2022 году. Звезда разорвала отношения с музыкантом из-за его проблем с психическим здоровьем. Подробнее о личной жизни знаменитой пары – в материале Москвы 24.

"Абсолютное отсутствие стабильности"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kimkardashian

Бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала в подкасте Call Her Daddy об истинной причине развода с рэпером Канье Уэстом, произошедшем в 2022 году. Решение расторгнуть брак принадлежит самой Ким: по ее словам, на протяжении долгого времени она терпела "непредсказуемое и нестабильное" поведение Канье и его выходки.





Ким Кардашьян бизнесвумен Было слишком много вещей, с которыми я не могла мириться. Мне было неприятно, когда он позволял себе плохо говорить о моих детях, бабушке, тете. Все это вызывало во мне боль и отторжение. Если человек считает, что может так себя вести, нам точно не по пути.

По словам Кардашьян, Уэст также мог выносить личные вопросы из их жизни на публику, из-за чего она чувствовала себя незащищенной. В итоге "последней каплей" стало отсутствие ощущения эмоциональной и экономической безопасности.

"У вас могут быть большие планы, финансовые вопросы. Например, ты знаешь, что в вашем гараже стоит пять Lamborghini, но потом ты приходишь домой, а их нет. Ты спрашиваешь: "Где наши машины? Где моя новая машина?" А он просто подарил их своим друзьям. А позже он покупает еще пять Lamborghini. Потом случается очередной приступ. Ты не знаешь, что будет завтра. Абсолютное отсутствие стабильности", – поделилась Ким.

Она выразила надежду, что четверо их общих детей – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – поймут ее решение, когда вырастут. При этом сама Ким не пожалела о расставании и отметила, что "Вселенная показала ей, что та двигается в правильном направлении".

После развода Кардашьян заявляла, что им с Уэстом удалось сохранить хорошие отношения ради детей, однако со временем они начали портиться. В 2022 году Канье обвинил в личном блоге экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с детьми. В ответ Кардашьян оставила комментарий, в котором попросила бывшего возлюбленного не драматизировать, ведь "он приезжал утром и отвез детей в школу".

При этом в 2024 году Ким заявила в подкасте What In The Winkler, что Канье перестал уделять внимание их детям. Бизнесвумен отметила, что на тот момент чувствовала себя "одинокой и подавленной".

В этом году между экс-супругами также произошло несколько публичных конфликтов. Кардашьян была недовольна тем, что ее дочь Норт приняла участие в создании трека Уэста, где был использован голос P. Diddy, осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией.

Из-за этого Ким даже задумалась о лишении Уэста родительских прав на всех четверых общих детей. Она планировала ограничить права рэпера на юридическую опеку, но не хотела препятствовать при этом встречам наследников с отцом.

Однако позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что Ким не будет лишать Канье родительских прав из-за заключенного за год до развода брачного договора. В том документе были прописаны условия о неразглашении "семейных тайн", поэтому Кардашьян переживает, что экс-супруг может вновь раскрыть общественности детали их личной жизни.

В свою очередь, Уэст называл в личном блоге родственников Ким секс-работниками и обвинял в том, что они растят его наследников для "секс-торговли". Он отметил, что ему не нравится "откровенный" наряд его дочери Норт в клипе певицы FKA Twigs. А в начале октября музыкант опубликовал в своих соцсетях "список предателей", в который включил Ким и Норт.

От любви до громкого развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kimkardashian

Кардашьян и Уэст подтвердили роман, появившись вместе на Неделе моды в Париже в 2012 году. Вскоре рэпер выпустил трек, посвященный возлюбленной, а позже раскрыл, что они ждут первенца. В июне 2013-го у пары родилась дочь Норт.

Кардашьян и Уэст сыграли пышную свадьбу в итальянском городе Флоренция 24 мая 2014-го. В декабре 2015 года в их семье родился сын Сейнт, а в январе 2018-го на свет появилась дочь Чикаго. Девочку выносила суррогатная мать. В мае 2019-го таким же способом родился мальчик Псалм.

Слухи о разводе звезд появились в прессе еще до официального объявления. СМИ публиковали снимки, на которых видно, что Кардашьян сняла обручальное кольцо, и писали, что между супругами есть разногласия. Однако, несмотря на такие предположения, пара продолжала выходить в свет вместе. Журналисты также сообщали, что одно время супруги не жили вместе, чтобы не травмировать своих наследников частыми ссорами.

В июле 2020 года Канье публично раскрыл подробности личной жизни с супругой, что послужило причиной серьезной обиды Ким. Рэпер решил баллотироваться в президенты США и в рамках своей предвыборной кампании высказался о пользе запрета абортов на территории страны. В ходе публичного выступления музыкант также заявил, что они с Кардашьян хотели прервать ее первую беременность.

Канье раскрыл, что Ким сообщила ему об интересном положении, однако он был не готов к рождению детей и все время посвящал карьере.



Канье Уэст рэпер Ким сказала, что ждет ребенка, и я ответил "Да!" Но затем моей реакцией было: "Ох..." Она плакала. Мы разговаривали об аборте.

Однако спустя пару месяцев размышлений супруги все же решили сохранить беременность.

"Даже если после этой речи Ким захочет со мной развестись, я спокоен, ведь она дала этому миру Норт, когда я этого не хотел. Она спасла нашу дочь", – заявил музыкант со слезами на глазах.

В 2020 году Уэст также заявил на своей странице в соцсетях, что на протяжении двух лет хочет развестись с Кардашьян. По словам рэпера, причиной стало чувство ревности, появившееся из-за встречи бизнесвумен с его коллегой Миком Миллом, с которым та "обсудила тюремную реформу". Однако вскоре Канье удалил публикацию.

В тот же день Кардашьян сделала заявление в личном блоге, объяснив, что слова ее супруга не всегда совпадают с его истинными намерениями.

"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Каждый, у кого оно есть или у кого есть любимый человек с таким заболеванием, знает, как невероятно сложно и больно его понимать", – поделилась бизнесвумен.

Ким назвала Канье "замечательным, но сложным человеком", который находится под сильным давлением из-за того, что он "артист и темнокожий". Звезда реалити-шоу также отметила, что ее супруг пережил болезненную потерю матери, а также его расстройство усугубилось из-за изоляции.

Кардашьян отметила, что не высказывалась ранее о заболевании супруга, потому что хотела защитить его частную жизнь. При этом, по ее словам, состояние рэпера не влияло на его творческую карьеру.

В итоге в 2021 году таблоиды сообщили, что Ким и Канье разводятся. Уточнялось, что бизнесвумен уже подала иск в суд. После этих новостей звезда раскрыла в шоу Keeping Up With the Kardashians причины разлада с мужем, заявив, что к расставанию привело множество факторов, включая расхождения во взглядах. Развод был оформлен в 2022 году.