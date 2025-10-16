Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 16:46

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Ким Кардашьян раскрыла главные причины расставания с Канье Уэстом

"Не ощущала безопасности": Ким Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом

Бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян раскрыла в новом интервью причину развода с рэпером Канье Уэстом, который произошел в 2022 году. Звезда разорвала отношения с музыкантом из-за его проблем с психическим здоровьем. Подробнее о личной жизни знаменитой пары – в материале Москвы 24.

"Абсолютное отсутствие стабильности"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kimkardashian

Бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала в подкасте Call Her Daddy об истинной причине развода с рэпером Канье Уэстом, произошедшем в 2022 году. Решение расторгнуть брак принадлежит самой Ким: по ее словам, на протяжении долгого времени она терпела "непредсказуемое и нестабильное" поведение Канье и его выходки.

Было слишком много вещей, с которыми я не могла мириться. Мне было неприятно, когда он позволял себе плохо говорить о моих детях, бабушке, тете. Все это вызывало во мне боль и отторжение. Если человек считает, что может так себя вести, нам точно не по пути.
Ким Кардашьян
бизнесвумен

По словам Кардашьян, Уэст также мог выносить личные вопросы из их жизни на публику, из-за чего она чувствовала себя незащищенной. В итоге "последней каплей" стало отсутствие ощущения эмоциональной и экономической безопасности.

"У вас могут быть большие планы, финансовые вопросы. Например, ты знаешь, что в вашем гараже стоит пять Lamborghini, но потом ты приходишь домой, а их нет. Ты спрашиваешь: "Где наши машины? Где моя новая машина?" А он просто подарил их своим друзьям. А позже он покупает еще пять Lamborghini. Потом случается очередной приступ. Ты не знаешь, что будет завтра. Абсолютное отсутствие стабильности", – поделилась Ким.

Она выразила надежду, что четверо их общих детей – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – поймут ее решение, когда вырастут. При этом сама Ким не пожалела о расставании и отметила, что "Вселенная показала ей, что та двигается в правильном направлении".

После развода Кардашьян заявляла, что им с Уэстом удалось сохранить хорошие отношения ради детей, однако со временем они начали портиться. В 2022 году Канье обвинил в личном блоге экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с детьми. В ответ Кардашьян оставила комментарий, в котором попросила бывшего возлюбленного не драматизировать, ведь "он приезжал утром и отвез детей в школу".

При этом в 2024 году Ким заявила в подкасте What In The Winkler, что Канье перестал уделять внимание их детям. Бизнесвумен отметила, что на тот момент чувствовала себя "одинокой и подавленной".

В этом году между экс-супругами также произошло несколько публичных конфликтов. Кардашьян была недовольна тем, что ее дочь Норт приняла участие в создании трека Уэста, где был использован голос P. Diddy, осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией.

Из-за этого Ким даже задумалась о лишении Уэста родительских прав на всех четверых общих детей. Она планировала ограничить права рэпера на юридическую опеку, но не хотела препятствовать при этом встречам наследников с отцом.

Однако позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что Ким не будет лишать Канье родительских прав из-за заключенного за год до развода брачного договора. В том документе были прописаны условия о неразглашении "семейных тайн", поэтому Кардашьян переживает, что экс-супруг может вновь раскрыть общественности детали их личной жизни.

В свою очередь, Уэст называл в личном блоге родственников Ким секс-работниками и обвинял в том, что они растят его наследников для "секс-торговли". Он отметил, что ему не нравится "откровенный" наряд его дочери Норт в клипе певицы FKA Twigs. А в начале октября музыкант опубликовал в своих соцсетях "список предателей", в который включил Ким и Норт.

От любви до громкого развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kimkardashian

Кардашьян и Уэст подтвердили роман, появившись вместе на Неделе моды в Париже в 2012 году. Вскоре рэпер выпустил трек, посвященный возлюбленной, а позже раскрыл, что они ждут первенца. В июне 2013-го у пары родилась дочь Норт.

Кардашьян и Уэст сыграли пышную свадьбу в итальянском городе Флоренция 24 мая 2014-го. В декабре 2015 года в их семье родился сын Сейнт, а в январе 2018-го на свет появилась дочь Чикаго. Девочку выносила суррогатная мать. В мае 2019-го таким же способом родился мальчик Псалм.

Слухи о разводе звезд появились в прессе еще до официального объявления. СМИ публиковали снимки, на которых видно, что Кардашьян сняла обручальное кольцо, и писали, что между супругами есть разногласия. Однако, несмотря на такие предположения, пара продолжала выходить в свет вместе. Журналисты также сообщали, что одно время супруги не жили вместе, чтобы не травмировать своих наследников частыми ссорами.

В июле 2020 года Канье публично раскрыл подробности личной жизни с супругой, что послужило причиной серьезной обиды Ким. Рэпер решил баллотироваться в президенты США и в рамках своей предвыборной кампании высказался о пользе запрета абортов на территории страны. В ходе публичного выступления музыкант также заявил, что они с Кардашьян хотели прервать ее первую беременность.

Канье раскрыл, что Ким сообщила ему об интересном положении, однако он был не готов к рождению детей и все время посвящал карьере.

Ким сказала, что ждет ребенка, и я ответил "Да!" Но затем моей реакцией было: "Ох..." Она плакала. Мы разговаривали об аборте.
Канье Уэст
рэпер

Однако спустя пару месяцев размышлений супруги все же решили сохранить беременность.

"Даже если после этой речи Ким захочет со мной развестись, я спокоен, ведь она дала этому миру Норт, когда я этого не хотел. Она спасла нашу дочь", – заявил музыкант со слезами на глазах.

В 2020 году Уэст также заявил на своей странице в соцсетях, что на протяжении двух лет хочет развестись с Кардашьян. По словам рэпера, причиной стало чувство ревности, появившееся из-за встречи бизнесвумен с его коллегой Миком Миллом, с которым та "обсудила тюремную реформу". Однако вскоре Канье удалил публикацию.

В тот же день Кардашьян сделала заявление в личном блоге, объяснив, что слова ее супруга не всегда совпадают с его истинными намерениями.

"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Каждый, у кого оно есть или у кого есть любимый человек с таким заболеванием, знает, как невероятно сложно и больно его понимать", – поделилась бизнесвумен.

Ким назвала Канье "замечательным, но сложным человеком", который находится под сильным давлением из-за того, что он "артист и темнокожий". Звезда реалити-шоу также отметила, что ее супруг пережил болезненную потерю матери, а также его расстройство усугубилось из-за изоляции.

Кардашьян отметила, что не высказывалась ранее о заболевании супруга, потому что хотела защитить его частную жизнь. При этом, по ее словам, состояние рэпера не влияло на его творческую карьеру.

В итоге в 2021 году таблоиды сообщили, что Ким и Канье разводятся. Уточнялось, что бизнесвумен уже подала иск в суд. После этих новостей звезда раскрыла в шоу Keeping Up With the Kardashians причины разлада с мужем, заявив, что к расставанию привело множество факторов, включая расхождения во взглядах. Развод был оформлен в 2022 году.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика