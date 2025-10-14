Variety: шансы Тимоти Шаламе на получение "Оскара" возросли

Актер Тимоти Шаламе может получить первую в карьере премию "Оскар": звезде пророчат статуэтку за роль в байопике "Марти Суприм", сообщили СМИ. Об успехах голливудской звезды расскажет Москва 24.

Второй шанс

Фото: кадр из фильма "Марти Суприм"; режиссер – Джошуа Сэфди; производство - киностудия A24

Голливудский актер Тимоти Шаламе может получить первую в карьере премию "Оскар" за главную роль в байопике "Марти Суприм", сообщило издание Variety. Шансы Шаламе возросли на фоне высоких оценок критиков и большого количества положительных отзывов о фильме после его премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале.

Если 29-летнему актеру удастся одержать победу на кинопремии, он войдет в историю как второй самый молодой лауреат в категории "Лучшая мужская роль". Рекорд в этой номинации установил Эдриан Броуди в 2003 году, который в возрасте 29 лет получил награду за роль в кинофильме "Пианист".

При этом Шаламе уже стал самым молодым актером после Джеймса Дина, которого дважды номинировали на "Оскар".

В биографическом фильме "Марти Суприм" Тимоти исполнил роль американского игрока в настольный теннис Марти Райзмана, который начал карьеру в 12 лет и стал легендой в этом виде спорта. Сюжет развернулся в 1950-х вокруг жизни знаменитости.

Режиссером стал Джош Сэфди, а Тимоти также выступил в качестве одного из продюсеров фильма. Одну из главных ролей сыграла Гвинет Пэлтроу. По данным СМИ, бюджет картины составил от 70 до 90 миллионов долларов, сделав ее самой дорогой работой киностудии A24. Мировая премьера фильма состоится 25 декабря 2025 года.

Шаламе также приступил к съемкам третьей части "Дюны", которые начались в июле этого года в Будапеште.

"В путешествие на ту землю, где мы ходим без следов", – сообщалось в официальном аккаунте проекта в соцсетях о начале работы.

В октябре Шаламе вышел в эфир в личном блоге, удивив подписчиков переменами в стиле: актер побрился налысо. Одни поклонники предположили, что изменения в имидже Тимоти связаны со съемками в "Дюне", а другие посчитали, что актер сменил прическу ради роли в фильме "Марти Суприм". При этом некоторые фанаты высмеяли такие перемены в образе кумира, сравнив его с ботаником и заявив, что "впали в депрессию" из-за его новой прически. А другие поклонники отнеслись с юмором.

"Эволюция Шаламе от романтичного юноши до четкого пацанчика"; "Тимоти с короткой стрижкой и угрюмым лицом как сиделец"; "надеюсь, он отдал свои роскошные волосы в добрые руки"; "на маньяка стал похож"; "однозначно снимают "Слово пацана", только не афишируют"; "люблю тебя, пожалуйста, больше не лысей"; "не знаю, что происходит, но мне нравится", – написали комментаторы.

Слухи, что Шаламе пришлось расстаться с роскошной шевелюрой все-таки из-за роли в "Марти Суприм", подогрелись после того, как в Сети был опубликован проморолик фильма, в котором Тимоти появился с новой прической.

"Проклятие Кардашьян-Дженнер"

Фото: legion-media.com/Gennaro Leonardi

Прошедшая церемония вручения премии "Оскар" принесла Шаламе разочарование. Он мог стать самым молодым лауреатом среди исполнителей главных ролей за работу "Боб Дилан: Никому не известный", однако победу одержал Эдриан Броуди за картину "Бруталист". В итоге Тимоти пришлось довольствоваться премией Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая мужская роль" за этот проект, "Золотой глобус" также прошел мимо. При этом поклонники актера винили в его карьерных неудачах возлюбленную Тимоти, бизнесвумен Кайли Дженнер. Якобы из-за нее Шаламе перестали воспринимать всерьез, и большие роли ему больше не светят.

По данным СМИ, их связывают романтические отношения с 2023 года. В Сети пару критиковали с самого начала. Пользователи и журналисты отмечали, что изначально у Шаламе был образ "интеллектуала", поэтому он не совместим с Дженнер, которую "беспокоит лишь ее внешний вид".

"Держит ли он ее кисти для макияжа, пока она делает контуринг, а она за это помогает ему заучивать сценарии Уэса Андерсона?" – писало издание Vogue.

Помимо этого, поклонники Шаламе упоминали "проклятие Кардашьян-Дженнер": согласно ему избранники членов звездного семейства якобы сталкиваются с трудностями в карьере, плохой репутацией и другими негативными последствиями. Об этой закономерности в одной из серий семейного реалити-шоу упоминала сама Кайли.





Кайли Дженнер бизнесвумен Проклятие нашей семьи в том, что жизнь каждого мужчины, который встречается с кем-то из нас, катится под откос.

В последнее время Шаламе также сталкивался с критикой внешнего вида. По мнению некоторых поклонников, актер, считающийся ранее секс-символом, перестал быть столь привлекательным. Недовольные фанаты также обвинили в изменившемся стиле Тимоти Кайли. Пользователи Сети заявляли, что "все, к чему прикасается семейство Кардашьян-Дженнер", сразу же выглядит более вульгарно и дешево, и даже предполагали, что актер носит одежду возлюбленной.

Помимо этого, в марте издание Radar Online сообщило со ссылкой на инсайдера, что из-за отношений с Кайли Тимоти перестал общаться со своими друзьями, которые выражали беспокойство по поводу сближения актера с семейством Кардашьян-Дженнер.

"Они вызвали его на разговор и выразили свои опасения о том, что, несмотря на его многочисленные награды и номинации, индустрия не будет воспринимать его всерьез, если он будет связан с Кайли", – рассказал инсайдер.

В ответ Шаламе якобы обозначил, что серьезно воспринимает роман с Дженнер, и оборвал все связи со своими друзьями. При этом некоторые поклонники предполагали, что роман знаменитостей является пиар-ходом, который, по мнению фанатов, нанес лишь ущерб репутации Тимоти.