Стало известно, когда Дени Вильнев начет искать актера на роль Джеймса Бонда

Режиссер 26-го фильма о британском секретном агенте Джеймсе Бонде Дени Вильнев приступит к кастингу на главную роль после завершения работы над третьей частью "Дюны", сообщили СМИ. Подробнее о перезапуске франшизы читайте в материале Москвы 24.

Поиск агента "007"

Режиссер Дени Вильнев приступит к кастингу на главную роль в 26-м фильме о Джеймсе Бонде сразу после завершения съемок фильма "Дюна: Часть третья", сообщило издание Deadline.

Уточняется, что премьера картины из-за планируемых масштабных съемок состоится не раньше 2028 года. Причем новая часть станет полным перезапуском франшизы и не будет связана с сюжетной линией предыдущего Бонда в исполнении Дэниэла Крэйга, сообщают СМИ.

Инсайдеры указали, что создатели проекта хотят пригласить на роль разведчика актера от 20 до 30 лет с британским происхождением.

"Это исключает необоснованные предположения о том, что на роль могут претендовать такие люди, как Тимоти Шаламе, Глен Пауэлл, Остин Батлер, Джейкоб Элорди и другие, не являющиеся гражданами Великобритании", – заявил источник.

Кроме того, отмечается, что 47-летний Том Харди и 53-летний Идрис Эльба также могут не пройти кастинг из-за возраста. При этом ранее Эльба и Остин Батлер сами заявляли о том, что не хотят играть Бонда в новом фильме. Идрис в подкасте SmartLess объяснил отказ доминированием расовой темы и назвал идею съемок со своим участием безумной. А родившийся в Калифорнии Остин Батлер заявил, что если бы он сыграл Бонда, то это было бы "своего рода святотатством".

Еще одним вероятным кандидатом на роль СМИ считают британского актера Аарона Тейлора-Джонсона. В 2024 году в The Sun заявили, что именно он может стать новым агентом "007". Кроме того, агентство Daily Mail со ссылкой на продюсера Барбару Брокколи сообщило, что никого другого, кроме Тейлора-Джонсона, на эту роль якобы не ищут. Пока выбор создателями франшизы данного артиста так и не подтвердился.

В свою очередь, издание Variety заявило в июне, что на роль Бонда рассматриваются кандидатуры Тома Холланда и Харриса Дикинсона. А сайт The Hollywood Reporter добавил, что на кастинг также могут пригласить малоизвестного актера Скотта Роуза-Марша.

Что касается девушки Бонда, то ее может сыграть актриса Сидни Суини, сообщал сайт The Sun. Издание отмечало, что ее кандидатуру якобы одобрил лично Вильнев. Актриса идеально подходит из-за атлетичности и женственности, указал автор публикации.

Новый владелец "бондианы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/denisvilleneuvefilmmaker

В марте 2022 года Amazon приобрела права на выпуск фильмов о Бонде, купив студию Metro-Goldwyn-Mayer. Но творческий контроль еще несколько лет принадлежал продюсерам Майклу Уилсону и Барбаре Брокколи.

Только в марте 2025 года контроль над творческим направлением полностью перешел к основателю Amazon Джеффу Безосу. По информации The Hollywood Reporter, это решение было связано с конфликтом после публичных высказываний Брокколи в адрес руководства компании. По данным издания, Безос выкупил права на франшизу примерно за 1 миллиард долларов.

После заключения сделки Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы и будут получать долю доходов, однако утратят влияние на творческие решения.

Режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде владельцы франшизы назначили Дени Вильнев – автора "Бегущего по лезвию 2049" и "Дюны". Amazon MGM Studios объявила об этом 25 июня 2025 года. По данным Puck News, Вильнев подпишет контракт лишь на одну картину и не получит права финального монтажа или полного творческого контроля.

Исполнительными продюсерами проекта станут жена Вильнева Таня Лапуант, а также Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Сценарий фильма напишет создатель "Острых козырьков" Стивен Найт.

Инсайдер сайта IMDB отмечал, что к проекту может присоединиться и сценарист Джонатан Нолан, но сообщение не подтвердилось. Кроме того, в 2023 году в Сети появлялись слухи о том, что его брат Кристофер Нолан может стать новым режиссером бондианы. Однако постановщик в подкасте Happy Sad Confused опроверг эти утверждения.