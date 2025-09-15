Звезда сериала "Переходный возраст" стал самым молодым обладателем премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе подвели итоги 77-й телевизионной премии "Эмми". Одна из статуэток ушла 15-летнему Оуэну Куперу, сыгравшему в сериале "Переходный возраст", – он стал самым юным лауреатом за всю историю награды. Самые запоминающиеся моменты церемонии – в материале Москвы 24.

"Эмми" в 15 лет

Фото: legion-media.com/Jim Ruymen

Премия "Эмми" считается аналогом "Оскара", но получают ее не за фильмы, а за телешоу и сериалы, вышедшие в прайм-тайм. Номинантами на статуэтку в этот раз стали проекты, показанные в эфире с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Нашумевший сериал "Переходный возраст" забрал шесть наград, одну из которых получил в номинации "Лучший мини-сериал". Еще две достались создателю проекта и исполнителю одной из главных ролей Стивену Грэму за лучшую мужскую роль и за лучший сценарий мини-сериала. Последнюю он получил вместе с коллегой Джеком Торном.

Уникальным случаем для "Эмми" стало награждение самого юного актера за всю историю премии. В номинации "Лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или фильме" им стал 15-летний Оуэн Купер, исполнивший роль 13-летнего школьника Джейми Миллера, подозреваемого в убийстве одноклассницы. В свой речи мальчик отметил, что несколько лет назад он едва ли представлял себя в актерской студии, но теперь получает "Эмми".

Неожиданной оказалась победа телесериала "Больница Питт", рассказывающего о работе врачей скорой помощи. Этот проект даже обошел лидера по количеству номинаций – сериал "Разделение". Исполнитель главной роли актер Ноа Уайли получил свою первую премию "Эмми", оказавшись лучшим драматическим актером.

"Вау! Какая это была мечта!" – сказал Уайли со сцены и поблагодарил всех медицинских работников (до этого актера уже пять раз номинировали на премию за роль в медицинской драме "Скорая помощь", но награда ему не доставалась).

Лучшим ток-шоу оказалось "Вечернее шоу со Стивеном Колбером". Впервые за десятилетие оно было удостоено премии "Эмми". Однако ранее стало известно, что проект, просуществовавший 30 лет, закроется в мае 2026 года – об этом сообщил американский телеканал CBS, отметив, что решение продиктовано финансовыми вопросами. Однако поклонники Колбера считают, что шоу закрыли из-за критики президента США Дональда Трампа.

Сам Колбер обыграл ситуацию с закрытием во время получения премии. Телеведущий поднялся на сцену с распечатанным резюме и заявил, что "он и еще 200 квалифицированных сотрудников будут совершенно свободны с июня" и спросил, не нужны ли кому-либо работники. Колбер вручил бумаги актеру Харрисону Форду и попросил его поспособствовать его трудоустройству у Стивена Спилберга, с которым, по данным СМИ, актер дружит.

Еще одним ярким проектом сезона стал сериал "Пингвин". Актриса Кристин Милиоти удостоилась первой в карьере премии "Эмми" за лучшую роль (она сыграла убийцу Софию Фальконе). Победа Милиоти оказалась единственной наградой "Пингвина" на основной церемонии.

Однако зрители также могли запомнить сериал благодаря актеру Колину Фарреллу: в интервью Variety он рассказал, что гримеры работали с ним по четыре часа в день, чтобы изменить его внешность до неузнаваемости. Для создания дряблой кожи, обвисшего подбородка и кривого носа гримеры использовали более 800 силиконовых протезов для лица и шеи, несколько литров клея, а также около 2,5 килограмма волос и 40 пар пушистых бровей с сединой.

Красная дорожка

Фото: legion-media.com/Chris Chew

Не обошлось и без интересных случаев на красной дорожке премии. Внимание прессы привлекли не только платья звездных гостей, но и символ моды 2025 года – Лабубу. Артистка шоу RuPaul’s Drag Race Джоэлла появилась в костюме с огромными пушистыми ушами, в маске с мультяшным лицом и макияжем. Образ даже завирусился в Сети.

Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега также запомнилась присутствующим, только более откровенным образом. По информации в СМИ, девушка выбрала наряд от бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки и верха из жемчуга и драгоценных камней. Под украшение Дженна не стала надевать топ и частично показала обнаженную грудь.

Однако запомнится церемония и не совсем привычными преображениями: некоторые звезды выразили свое отношение к военному конфликту между Палестиной и Израилем.

Например, Хавьер Бардем вышел на красную дорожку в арафатке, а актеры Марк Инделикато, и Ханна Айнбайндер надели значок Artists4Ceasefire ("Артисты за прекращение огня в Газе"), сообщили зарубежные издания. Комик Меган Сталтер, кроме того, что полностью проигнорировала дресс-код, появившись в джинсах и белой футболке, тоже выразила свою поддержку и прикрепила на сумку письмо с надписью Cease Fire ("Прекращение огня").