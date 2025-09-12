Путин поднял вопрос о квотах на прокат иностранного кино в России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой указал на просьбы деятелей кино о введении квот на прокат в России иностранных фильмов.

Глава Минкультуры ответила, что нужна поддержка российского кино. Пока, указала она, зарубежные фильмы "не спешат возвращаться", но "со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении будет необходима".

"Ну то есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?" – спросил глава государства, на что Любимова ответила утвердительно.

Официальной информации о том, что Голливуд собирается "заходить в РФ" пока нет, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Контент, который в настоящее время поступает в Россию, это, в основном, фильмы класса "Б". При этом картины из других центров кинопродукции продолжают поступать в страну в значительном объеме, уточнил он.