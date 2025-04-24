Эксперт Васясин: голливудское кино может вернуться в Россию в течение 1–3 лет

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Голливудские фильмы могут вернуться в российские кинотеатры в течение 1–3 лет, рассказал глава объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин в беседе с РБК.

По его словам, данная тема обсуждается, однако детали переговоров неизвестны. Процесс возвращения голливудского кино в Россию Васясин назвал эффектом домино, когда одна студия решит вновь показывать фильмы в кинотеатрах, после чего за ней последуют и другие.

Небольшие иностранные кинокомпании присутствуют на российском рынке, в то время как крупным организациям требуется "катализатор" возвращения, добавил глава киносети.

"Важным индустриальным вопросом сейчас являются условия возврата. Мы должны все договориться, как мы хотим видеть Голливуд, чтобы это не противоречило каким-то нормам государства и не было в ущерб индустрии", – уточнил Васясин.

Только хорошие зарубежные фильмы можно допускать до показа в российских кинотеатрах, заявила ранее актриса и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она считает необходимым прекратить практику пакетных поставок, так как это допускает низкокачественные картины на рынок, занимающие экранное время и мешающие демонстрации отечественного контента.