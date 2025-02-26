Блогер Пучков: возвращение голливудского кино в Россию даст кинотеатрам заработать

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Актер дубляжа Дмитрий Пучков (Гоблин) позитивно оценил возвращение американских фильмов в Россию. Как сообщает aif.ru, блогер прогнозирует кинотеатрам большой заработок с проката голливудского кино.

"Самые большие деньги собирают американские фильмы. Особенно если выходит некий там "Аватар", "Гарри Поттер" или "Трансформеры". Если вы владелец кинотеатра, то вы, не задумываясь, будете ставить в прокат только американское кино, потому что это дает гарантированную прибыль", – сказал Пучков.

По словам Гоблина, кинопроизводители из США тратят на рекламу в России около пяти миллионов долларов, в то время как у большинства российских компаний бюджет на создание фильма намного меньше. Блогер заявил, что конкурировать с голливудскими картинами отечественным невозможно.

В российский прокат до конца 2025 года выйдут минимум 42 американских фильма. Главные новинки – "Балерина" из вселенной "Джон Уик", "Обезьяна" Осгуда Перкинса, "Шоугерл", "Горизонты-2" и "Под огнем". По словам представителей киноиндустрии, потепление в отношениях России и США может повлиять на возвращение голливудских фильмов, однако этот процесс будет непростым.

Ранее отечественные онлайн-кинотеатры уже инициировали переговоры с голливудскими студиями. Вместе с тем они столкнулись со сложностями в международных расчетах.