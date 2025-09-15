15 сентября, 07:57Культура
Объявлены победители 77-й телевизионной премии "Эмми"
Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell
В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Номинантами на награды стали сериалы, телефильмы и шоу, вышедшие в эфир с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.
Премию за лучший драматический сериал получил проект "Больница Питт", а за лучший комедийный сериал – "Киностудия".
Лучшей актрисой в драматическом сериале была признана Бритт Лауэр за свою роль в "Разделении", лучшим актером в драматическом сериале – Ноа Уайли, сыгравший в "Больнице Питт". Аналогичные награды в категории комедийных сериалов получили актриса Джин Смарт ("Хитрости") и актер Сет Роген ("Киностудия").
Обладателями премии "Эмми" также стали:
- лучший телефильм – "Ребел-Ридж";
- лучший мини-сериал или сериал-антология – "Переходный возраст";
- лучшее развлекательное шоу – "События прошедшей недели с Джоном Оливером";
- лучшее реалити-шоу – "Предатели";
- лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Колбером";
- лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти ("Пингвин");
- лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм ("Переходный возраст");
- лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Кэтрин ЛаНаса ("Больница Питт");
- лучший актер второго плана в драматическом сериале – Трэмелл Тиллман ("Разделение");
- лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Ханна Эйнбиндер ("Хитрости");
- лучший актер второго плана в комедийном сериале – Джефф Хиллер ("Кто-то где-то");
- лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Эрин Доэрти ("Переходный возраст");
- лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Оуэн Купер ("Переходный возраст");
- лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале – Мерритт Уивер ("Разделение");
- лучший приглашенный актер в драматическом телесериале – Шон Хэтоси ("Больница Питт");
- лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале – Джулианна Николсон ("Хитрости");
- лучший приглашенный актер в комедийном телесериале – Брайан Крэнстон ("Киностудия").
