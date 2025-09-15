Объявлены победители 77-й телевизионной премии "Эмми"

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Номинантами на награды стали сериалы, телефильмы и шоу, вышедшие в эфир с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Премию за лучший драматический сериал получил проект "Больница Питт", а за лучший комедийный сериал – "Киностудия".

Лучшей актрисой в драматическом сериале была признана Бритт Лауэр за свою роль в "Разделении", лучшим актером в драматическом сериале – Ноа Уайли, сыгравший в "Больнице Питт". Аналогичные награды в категории комедийных сериалов получили актриса Джин Смарт ("Хитрости") и актер Сет Роген ("Киностудия").

Обладателями премии "Эмми" также стали:

лучший телефильм – "Ребел-Ридж";

лучший мини-сериал или сериал-антология – "Переходный возраст";

лучшее развлекательное шоу – "События прошедшей недели с Джоном Оливером";

лучшее реалити-шоу – "Предатели";

лучшее ток-шоу – "Вечернее шоу со Стивеном Колбером";

лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Кристин Милиоти ("Пингвин");

лучший актер в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Стивен Грэм ("Переходный возраст");

лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Кэтрин ЛаНаса ("Больница Питт");

лучший актер второго плана в драматическом сериале – Трэмелл Тиллман ("Разделение");

лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Ханна Эйнбиндер ("Хитрости");

лучший актер второго плана в комедийном сериале – Джефф Хиллер ("Кто-то где-то");

лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Эрин Доэрти ("Переходный возраст");

лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или фильме – Оуэн Купер ("Переходный возраст");

лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале – Мерритт Уивер ("Разделение");

лучший приглашенный актер в драматическом телесериале – Шон Хэтоси ("Больница Питт");

лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале – Джулианна Николсон ("Хитрости");

лучший приглашенный актер в комедийном телесериале – Брайан Крэнстон ("Киностудия").

Ранее сообщалось, что американский актер Джонни Депп, который стал известен благодаря образу капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", может вернуться в проект. Уточнялось, что если актеру понравится то, как будет прописана его роль, тогда он вернется к съемкам.

В июле стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Уэнсдей" на третий сезон. Студия также ведет переговоры о съемках спин-оффа сериала.