Актер Джонни Депп может вновь вернуться к роли Джека Воробья

Фото: legion-media.com/FlixPix

Американский актер Джонни Депп, который стал известен благодаря образу капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", может вернуться в проект. Об этом рассказал продюсер данной кинокартины Джерри Брукхаймер в интервью журналу Entertainment Weekly.

По словам Брукхаймера, если актеру понравится то, как будет прописана его роль, тогда он вернется к съемкам. Он уточнил, что ключевым фактором в возвращении Деппа в "Пиратов Карибского моря" станет сценарий. Продюсер при этом отметил, что хотел бы видеть в новой части фильма артиста.

Также Брукхаймер рассказал, что шестая часть "Пиратов Карибского моря", над которой сейчас ведется работа, станет ребутом (перезапуск художественного произведения. – Прим. ред.). В настоящее время осуществляется написание сценария, добавил продюсер.

Ранее компания Disney утвердила "странный" сюжет к шестой части "Пиратов Карибского моря". Как рассказал сценарист Крэйг Мазин, авторы сценария и не надеялись на его покупку со стороны компании, так как посчитали его странным. Однако согласие было получено.

