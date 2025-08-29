Депутат Берулава оценил вероятность показа "Кремлевского волшебника" в России

Фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа. Что известно об экранизации одноименного романа Джулиано да Эмполи, читайте в материале Москвы 24.
Премьера на Венецианском кинофестивале
Премьера фильма "Кремлевский волшебник" с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина состоится в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля 31 августа. После показа на фестивале ожидается мировой прокат, однако выйдет ли картина в российских кинотеатрах, пока неизвестно.
Режиссером картины выступил француз Оливье Ассайас. Фильм снят по мотивам одноименной книги, написанной швейцарско-итальянским писателем Джулиано да Эмполи. Она вышла во Франции в 2022 году и стала литературной сенсацией. Роман получил Гран-при Французской академии и вошел в шорт-лист Гонкуровской премии. Книгу перевели на несколько языков и продали тиражом более 430 тысяч экземпляров, писало издание The New York Times в январе 2023 года. При этом СМИ отмечали, что произведение не подвергалось критике за русофобские посылы.
Известно, что сюжет политического триллера разворачивается в России начала 1990-х годов после распада СССР. Главный герой – телепродюсер Вадим Баранов – неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина. Постепенно Баранов оказывается в центре формирования новой России. Это вымышленный персонаж, частичным прототипом которого, по словам Джулиано да Эмполи, стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.
Главную роль в картине исполнил актер Пол Дано, известный по роли Пьера Безухова в британском сериале "Война и мир" (2016). В "Кремлевском волшебнике" также снялась обладательница премии "Оскар" Алисия Викандер, ей досталась роль Ксении – возлюбленной Баранова. Также в съемках приняли участие Джеффри Райт, Зак Галифианакис и Том Стерридж.
Подробности экранизации
Триллер полностью сняли в Латвии, где "производственные затраты оказались ниже, чем в большинстве стран", рассказал изданию Variety режиссер Оливье Ассайас. По словам постановщика, он задумывал "Кремлевского волшебника" как исследование основ "современного политического мира", а не просто как "историю происхождения Путина".
Режиссер отметил, что они со сценаристом Эммануэлем Карререм пытались придерживаться точности, но все же приукрасили некоторые сцены и дополнили образ единственного главного женского персонажа книги – Ксении в исполнении Викандер. В целом Ассайас назвал съемки триллера непростыми.
Джуд Лоу в свою очередь признался журналистам, что для него работа над ролью сравнима с восхождением на Эверест.
"Я будто стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю, соглашаюсь. Я думал: "О Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае это уже мне решать", – признавался актер.
Лоу добавил, что его привлекают сложные роли, которые требуют выхода за пределы привычного как в физическом, так и в эмоциональном плане.
Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр с Джудом Лоу в образе Владимира Путина. На снимке герой стоит в окружении помощников, охраны и иностранных политиков. Рядом с Лоу запечатлен Дано в образе Баранова.
"Относиться надо нормально, с пониманием"
В Кремле уже отреагировали на готовящуюся премьеру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока фильм не смотрел, поэтому воздержался от оценок.
Песков также добавил, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями.
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, чья личность якобы была частично использована при создании образа Баранова, в 2024 года в интервью для видеопроекта "Между строк" высказался о первоисточнике. Он сравнил книгу Джулиано да Эмполи с "длинной телеграммой" американского дипломата Джорджа Кеннана, в котором симпатия к России и "довольно глубокие наблюдения" сочетаются с отчужденностью, настороженностью и даже враждебностью.
Депутат Госдумы Михаил Берулава отметил, что фильм "Кремлевский волшебник" в случае отсутствия в нем искажений истории стоит посмотреть школьникам. Мнением он поделился с изданием "Абзац".
"Если это добросовестно сделанная картина, где показывают преданность нашего президента россиянам и своей стране, его интеллект, почему бы не показать и не обсудить это со школьниками? В таком случае можно также и на больших экранах у нас фильм показывать. Это же наши оппоненты делают картину. И если фильм не будет искажать историю, это будет хорошо. Владимир Владимирович это заслужил", – заявил Берулава.
Он также добавил, что с помощью хорошего художественного кино педагоги смогут воспитать в детях интерес к истории страны.