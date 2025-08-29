Депутат Берулава оценил вероятность показа "Кремлевского волшебника" в России

Фильм "Кремлевский волшебник" с Джудом Лоу в роли Владимира Путина покажут на Венецианском кинофестивале 31 августа. Что известно об экранизации одноименного романа Джулиано да Эмполи, читайте в материале Москвы 24.

Премьера на Венецианском кинофестивале

Премьера фильма "Кремлевский волшебник" с британским актером Джудом Лоу в роли Владимира Путина состоится в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля 31 августа. После показа на фестивале ожидается мировой прокат, однако выйдет ли картина в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

Режиссером картины выступил француз Оливье Ассайас. Фильм снят по мотивам одноименной книги, написанной швейцарско-итальянским писателем Джулиано да Эмполи. Она вышла во Франции в 2022 году и стала литературной сенсацией. Роман получил Гран-при Французской академии и вошел в шорт-лист Гонкуровской премии. Книгу перевели на несколько языков и продали тиражом более 430 тысяч экземпляров, писало издание The New York Times в январе 2023 года. При этом СМИ отмечали, что произведение не подвергалось критике за русофобские посылы.

Известно, что сюжет политического триллера разворачивается в России начала 1990-х годов после распада СССР. Главный герой – телепродюсер Вадим Баранов – неожиданно становится политтехнологом сотрудника КГБ Владимира Путина. Постепенно Баранов оказывается в центре формирования новой России. Это вымышленный персонаж, частичным прототипом которого, по словам Джулиано да Эмполи, стал бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Главную роль в картине исполнил актер Пол Дано, известный по роли Пьера Безухова в британском сериале "Война и мир" (2016). В "Кремлевском волшебнике" также снялась обладательница премии "Оскар" Алисия Викандер, ей досталась роль Ксении – возлюбленной Баранова. Также в съемках приняли участие Джеффри Райт, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Подробности экранизации

Фото: AP Photo/Jordan Strauss

Триллер полностью сняли в Латвии, где "производственные затраты оказались ниже, чем в большинстве стран", рассказал изданию Variety режиссер Оливье Ассайас. По словам постановщика, он задумывал "Кремлевского волшебника" как исследование основ "современного политического мира", а не просто как "историю происхождения Путина".

Режиссер отметил, что они со сценаристом Эммануэлем Карререм пытались придерживаться точности, но все же приукрасили некоторые сцены и дополнили образ единственного главного женского персонажа книги – Ксении в исполнении Викандер. В целом Ассайас назвал съемки триллера непростыми.





Оливье Ассайас режиссер, сценарист Этот фильм было особенно сложно снимать, потому что действие происходит в России, в местах, которые существуют, но к которым у нас не было доступа. Было невозможно представить, что мы будем снимать в России.

Джуд Лоу в свою очередь признался журналистам, что для него работа над ролью сравнима с восхождением на Эверест.

"Я будто стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О Боже, что я сказал?" Именно так я часто себя чувствую, когда говорю, соглашаюсь. Я думал: "О Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае это уже мне решать", – признавался актер.

Лоу добавил, что его привлекают сложные роли, которые требуют выхода за пределы привычного как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр с Джудом Лоу в образе Владимира Путина. На снимке герой стоит в окружении помощников, охраны и иностранных политиков. Рядом с Лоу запечатлен Дано в образе Баранова.

"Относиться надо нормально, с пониманием"

В Кремле уже отреагировали на готовящуюся премьеру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока фильм не смотрел, поэтому воздержался от оценок.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Относиться надо нормально, с пониманием. Путин – один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре.

Песков также добавил, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, чья личность якобы была частично использована при создании образа Баранова, в 2024 года в интервью для видеопроекта "Между строк" высказался о первоисточнике. Он сравнил книгу Джулиано да Эмполи с "длинной телеграммой" американского дипломата Джорджа Кеннана, в котором симпатия к России и "довольно глубокие наблюдения" сочетаются с отчужденностью, настороженностью и даже враждебностью.





Владислав Сурков бывший заместитель руководителя администрации президента РФ Себя я там местами узнал, местами совсем наоборот. Что естественно, текст-то художественный. Это такое полуполитическое сновидение. Персонажи изъясняются какими-то афоризмами. Фамилии известных в нашей стране и в мире людей просто приклеены к тем или иным авторским размышлениям. И это заменяет портрет и характер. Не роман, скорее, беллетризованный реферат.

Депутат Госдумы Михаил Берулава отметил, что фильм "Кремлевский волшебник" в случае отсутствия в нем искажений истории стоит посмотреть школьникам. Мнением он поделился с изданием "Абзац".

"Если это добросовестно сделанная картина, где показывают преданность нашего президента россиянам и своей стране, его интеллект, почему бы не показать и не обсудить это со школьниками? В таком случае можно также и на больших экранах у нас фильм показывать. Это же наши оппоненты делают картину. И если фильм не будет искажать историю, это будет хорошо. Владимир Владимирович это заслужил", – заявил Берулава.

Он также добавил, что с помощью хорошего художественного кино педагоги смогут воспитать в детях интерес к истории страны.

