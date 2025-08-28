Песков: в Кремле еще не смотрели фильм "Кремлевский волшебник"

Фото: kremlin.ru

В Кремле еще не смотрели фильм "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin. – Прим. ред.) французского режиссера Оливье Ассайаса, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию первых кадров кинокартины.

Он также обратил внимание, что создатели фильма не обращались в Кремль за консультациями. Вместе с тем Песков отказался оценивать фильм до просмотра.

"Перед тем как что-то считать, нужно его посмотреть", – отметил пресс-секретарь президента.

Образ Владимира Путина в "Кремлевском волшебнике" воплотил британский актер Джуд Лоу. Также в кинокартине сыграли Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Фильм снят по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Зрители смогут увидеть его на Венецианском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что персонаж Путина появится в российском анимационном сериале "Простоквашино". Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения России.

