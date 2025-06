Персонаж Путина появится в "Простоквашино"

Фото: kremlin.ru

Персонаж Владимира Путина появится в российском анимационном сериале "Простоквашино", заявила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в ходе своего выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Сделано в России". Об этом сообщает РИА Новости.

"На самом деле это, конечно, станет самой популярной "мягкой силой", которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры", – подчеркнула Слащева.

По ее словам, анимационный сериал "Простоквашино" обогнал по популярности "Машу и Медведя".

России нужно активнее продвигать свою культуру в других странах, считает исполнительный вице-президент индонезийской Modena Corporation Майкл Джизара. По его словам, российские мультфильмы очень популярны в азиатском регионе.

"У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина", – отметил Джизара на сессии ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что британский актер Джуд Лоу исполнит роль Путина в фильме "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin) французского режиссера Оливье Ассайаса.

Сюжет будет основан на одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. В фильме исполнят роли такие известные актеры как Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что создатели "Кремлевского волшебника" не обращались за консультациями. Он также добавил, что в Кремле не знают, о чем именно может идти речь в грядущей картине.