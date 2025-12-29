Экс-чемпион мира по боксу Джошуа попал в аварию, в которой погибли два человека

Фото: ТАСС/Zuma/Cat Morley

Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа попал в аварию, в которой погибли два человека, сообщает Punch.

Предварительно, авария произошла в Нигерии. Автомобиль, в котором находился спортсмен, врезался в неподвижный грузовик. Два человека, находившихся в машине вместе с боксером, скончались.

Сам Джошуа получил незначительные повреждения и был доставлен в больницу. Все обстоятельства аварии расследуются.

Боксер владел титулом чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) с 2016 по 2019 год и с 2019 по 2021 год, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) – с 2017 по 2019 год и с 2019 по 2021 год, а Всемирной боксерской организации (WBO) – в 2018–2019 и 2019–2021 годах.

Ранее в Японии произошла авария с участием 56 автомобилей. По предварительным данным, следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками грузовик занесло и он встал на дороге. После чего в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили. В результате ДТП погиб один человек, еще 26 пострадали.

