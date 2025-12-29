"Россети Московский регион" переведены на усиленный режим работы перед праздниками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Россети Московский регион" перешла на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщили в телеграм-канале организации.

"Специалисты <...> готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в предстоящие новогодние праздники", – говорится в публикации.

Для устранения возможных нештатных ситуаций в полную готовность приведены 303 бригады, в состав которых входят 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора общей мощностью 71 МВт.

Уточняется, что энергетики поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС России, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также службами Гидрометцентра. Дополнительно организован круглосуточный онлайн-мониторинг погодных условий.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы также будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января. В частности, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Кроме того, будет установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда.