Обновлен режим работы Московской канатной дороги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Режим работы Московской канатной дороги обновлен после открытия горнолыжного комплекса, сообщается в пресс-службе спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

Изменения также связаны с приближением новогодних праздников. С 19 декабря 2025 года канатная дорога будет работать с 16:00 до 21:00 по понедельникам, с 11:00 до 21:00 со вторника по четверг, а по пятницам – с 11:00 до 22:00.

С субботу, а также выходные и праздничные дни, канатная дорога будет работать с 10:00 до 22:00. В воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что к Новому году украсили вокзалы и станции Московской железной дороги. Благодаря нарядным украшениям пассажиры лучше чувствуют атмосферу праздника.

В залах ожидания и вестибюлях крупных вокзалов появились ели, а на перронах стоят фигуры оленей с подсветкой. Между фонарями протянута новогодняя иллюминация.

