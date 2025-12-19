Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вокзалы и станции Московской железной дороги украсили к Новому году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

В МЖД отметили, что благодаря нарядным украшениям пассажиры чувствуют атмосферу праздника. В залах ожидания и вестибюлях крупных вокзалов появились ели. Самая большая из них установлена на Киевском вокзале.

На перронах теперь стоят фигуры оленей с подсветкой, между фонарями протянута новогодняя иллюминация. Также яркие олени украшают и Восточный вокзал. Сани с подсветкой установлены возле елки. На окнах появились гирлянды.

А на станции Шереметьево появились снеговики-музыканты и фонари с новогодними композициями. Внутри Исторического императорского вокзала, который расположен у станции Площадь трех вокзалов, установлены большие часы, ведущие отсчет до Нового года и прибытия поезда Деда Мороза.

Пассажиры МЦК смогут увидеть яркое оформление на станциях Москва-Сити, Кутузовская и Лужники. Яркие огни украсили станции МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Площадь трех вокзалов.

Ранее в столице украсили 50 электробусов с гирляндами, 115 автобусов в новогодней оклейке и 62 трамвая, включая новый маршрут на Трифоновской улице и маршрут Т1. Также в честь наступающего праздника оказались украшены исторический трамвай "Татра" и трамвай "Витязь-Москва" с хвойными гирляндами в салоне.