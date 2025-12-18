Форма поиска по сайту

18 декабря, 11:41

Город

Сказочные фрегаты появились на Северном и Южном речных вокзалах Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве на Северном и Южном речных вокзалах установили огромные сказочные фрегаты в преддверии Нового года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, тематические конструкции представляют собой корабли с наполненными ветром парусами. На их палубе находятся новогодние подарки. Длина каждого судна составляет 10 метров, все корабли украшены яркой светодиодной подсветкой.

"Фрегаты разместили возле зданий вокзалов, рядом с ними установили новогодние ели, декорированные разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. На Северном речном вокзале дополнительно смонтировали световые деревья", – добавил вице-мэр.

Бирюков напомнил, что к новогодним и рождественским праздникам в столице смонтировали свыше 4 тысяч декораций и новогодних елей, которые создают особую атмосферу и являются дополнительным источником света в темное время суток.

Например, световые арки уже установили на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, Тверской и Манежной площадях, Газетном и Камергерском переулках. Конструкции прошли модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями.

Световыми тоннелями и цифрами "2026" традиционно оформили пешеходные зоны Бульварного кольца, а в парке Победы на Поклонной горе смонтировали огромный елочный шар, отметил глава комплекса горхозяйства.

Он уточнил, что для украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Эти светильники потребляют меньше энергии и рассчитаны на работу в любую погоду.

За последние годы в городе сформировали достаточный запас декораций, которые позволяют обеспечить полноценное оформление. Все конструкции являются многофункциональными с возможностью многократного использования и изменения их вида.

Вместе с тем в Москве украсили и общественный транспорт: поезда, автобусы, электробусы, электросуда, трамваи, а также станции метро. Украшения создают праздничную атмосферу и дарят хорошее настроение москвичам и туристам, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году

