15 декабря, 09:25

Город

Мосты в столице украсили к новогодним и рождественским праздникам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве украсили мосты к Новому году и Рождеству, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"<...> по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток", – отметил заммэра.

Вице-мэр добавил, что специалисты АО "ОЭК" отдельно оформили ряд мостов, включая Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский, а также Парящий мост в парке "Зарядье".

Бирюков подчеркнул, что на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установлены золотистые конструкции в виде бокалов шампанского, Новоарбатский мост украшают сверкающие спирали, а опоры Бородинского моста – консоли "кристаль".

Пролеты Третьяковского и Садовнического мостов оформлены гирляндами с теплым светом. Патриарший мост декорирован ажурными световыми браслетами на пешеходной части. На Чугунном мосту появились гирлянды со снежинками, а Парящий мост украсили геометрическим световым узором.

"Для украшения города применяем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", – рассказал заммэра.

По его словам, город применяет уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с тематикой праздника. За последние годы в Москве был сформирован достаточный запас таких элементов, позволяющих обеспечивать полноценное украшение.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель страны презентуют 23 декабря в Кремле. Отмечается, что дизайн-проект оформления выполнен в стиле "Морозный узор". Участниками мероприятия станут ученики образовательных учреждений управления делами президента.

