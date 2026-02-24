Дети экс-солистки группы "Воровайки" погибли при катании на санях в Оренбургской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сын и дочь бывшей солистки группы "Воровайки" Яны Павловой погибли, катаясь на санях в Оренбургской области. Об этом РИА Новости рассказали в администрации Подгородне-Покровского сельсовета.

О найденных телах женщины и ребенка в овраге в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района 22 февраля сообщало СУ СК РФ по области. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В администрации пояснили, что погибшие сорвались в овраг, катаясь в не предназначенном для этого месте. Похорон пока не было, проводятся следственные мероприятия.

Глава села Подгородная Покровка Максим Кабанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что дети артистки скатились со склона горы, которая является памятником природы, "Красное урочище".

"Катание на тюбингах в несанкционированных местах – это прямой риск для жизни. Дикие горки, овраги, склоны у рек, насыпи, мосты не предназначены для спусков", – напомнил он.

Кабанов подчеркнул, что под снегом могут находиться не только лед и камни, но и металлические конструкции, которые трудно объехать, так как тюбинг быстро набирает скорость и не управляется.

Ранее двое детей 8 и 9 лет погибли при сходе снега с горки в селе Сылва Шалинского района Свердловской области. По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. При выяснении нарушений будут приняты соответствующие меры.

