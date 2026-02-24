SCMP: блогер из Китая оказался в центре скандала из-за видео с родами своей жены

Фото: /www.scmp.com

В Сети разгорелся скандал вокруг популярного блогера из Китая, который выложил видео с родами своей жены. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Отмечается, что в соцсетях за инфлюенсером следят более 12 миллионов человек. Ролик с родами, который вызвал широкий общественный резонанс, длился почти сутки – 23 часа. Его супруге потребовалась операция и переливание крови. После этого и она, и новорожденная дочь находились под наблюдением врачей.

Пользователи в интернете раскритиковали блогера за решение обнародовать столь интимный процесс. Возмущение вызвало и то, что в видео присутствовала рекламная интеграция.

Вскоре спорное видео было удалено. Супруга мужчины, в свою очередь, объяснила, что они стремились честно показать реальность родов, их сложность и возможные риски, с которыми сталкиваются семьи. Однако в итоге аккаунт мужчины был заблокирован платформой за нарушение правил и норм.

Ранее на Филиппинах 51-летняя фуд-блогер погибла после того, как съела ядовитых "крабов-дьяволов" во время съемки ролика для соцсетей. По данным издания, женщина готовила морепродукты в большой кастрюле с кокосовым молоком и с аппетитом пробовала блюда на камеру. Предположительно, причиной смерти стало попадание в организм высокой дозы токсинов, содержащихся в ракообразных, обитающих в регионе.