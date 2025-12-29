Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с новым сообщением

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир загадочное сообщение в преддверии Нового года. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В понедельник, 29 декабря, в 12:08 по московскому времени в эфире прозвучало слово "перелаз".

До этого сигнал был зафиксирован 17 декабря. Тогда в 16:37 по московскому времени можно было услышать слово "татумари".

Также радиостанция выходила в эфир 11 декабря, передав два послания. В 12:48 по московскому времени прозвучало слово "ершовуз", а в 14:08 – "бермудский".

