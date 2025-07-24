7 трагедий на съемочной площадке, которые изменили правила работы в киноиндустрии

Фильм "Случайный выстрел" с Алеком Болдуином в главной роли готовится к выходу в российский прокат. Однако зрители узнали о ленте еще в 2021 году, когда во время съемок актер случайно застрелил оператора и ранил режиссера. О том, какие еще трагедии случались на съемочных площадках, читайте в материале Москва 24.

Rust, 2024 ("Случайный выстрел")

Фото: кадр из фильма "Случайный выстрел "; режиссер – Джоэл Соуса; производство – 120dB Films

Трагический случай произошел в США на съемках вестерна "Ржавчина" в 2021 году. По сценарию Алек Болдуин целился прямо в камеру, за которой стояла оператор Галина Хатчинс. Пистолет оказался заряжен боевым патроном, и женщина умерла на месте, а режиссер Джоэл Соус, находившийся рядом, получил осколочное ранение в ключицу.

Смерть Хатчинс привела к дискуссиям о возможном запрете использования боевого оружия на съемках. В России фильм выйдет в прокат в 2025 году под названием "Случайный выстрел".

"Темный рыцарь", 2008

Фото: кадр из фильма "Темный рыцарь"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – DC Comics

У зрителей фильм Кристофера Нолана "Темный рыцарь" ассоциируется в первую очередь со смертью исполнителя роли Джокера Хита Леджера: актер умер от передозировки в год выхода картины. Но непосредственно во время съемок погиб еще один член съемочной группы – техник спецэффектов Конвей Уиклифф.

Во время проверки работы бэтмобиля Уиклифф пропустил поворот и на огромной скорости врезался в дерево возле лондонской студии Pinewood. Мастер технических трюков погиб на месте. В титрах фильма создатели посвятили коллеге несколько слов.

"Связной", 2002

Во время съемок фильма "Связной" в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 произошел сход ледника Колка. Режиссер фильма Сергей Бодров-младший, команда из 27 человек основной съемочной группы, 20 специалистов из Владикавказа и семь местных жителей попали под ледовый обвал и селевой поток. Выживших в результате трагедии не было. Так как в результате несчастного случая погиб основной состав съемочной группы, работу над картиной остановили.

"Ворон", 1994

Фото: кадр из фильма "Ворон"; режиссер – Алекс Пройас; производство – Crowvision Inc.

Несчастный случай произошел на съемках фильма "Ворон" с 28-летним сыном Брюса Ли Брэндоном. Картина должна была стать дебютом для начинающего актера. Но в марте 1993 года он умер прямо на съемках после выстрела в живот.

В стволе злополучного револьвера, который был в руках у коллеги Брэндона, осталась заглушка, которая попала актеру в живот и вызвала сильное кровотечение. Врачи пытались спасти актера в течение пяти часов, но безрезультатно.

Смерть Брэндона Ли, совпавшая с датой выхода фильма, отразилась на восприятии картины зрителями: лента стала культовой.

"Сумеречная зона", 1983

Фото: кадр из фильма "Сумеречная зона"; режиссер – Джон Лэндис, Стивен Спилберг, Джо Данте; производство – Amblin Entertainment

На съемках фильма "Сумеречная зона" в результате несчастного случая погибли семилетний Мик Дин Ли, шестилетний Рене Чен и актер Вик Морроу. Актеры оказались на пути вертолета, который рухнул во время съемок.

По данным СМИ, одного из детей лопасти буквально обезглавили. После этого инцидента в Голливуде появился жесткий свод правил, регламентирующий нахождение детей на съемках.

"Цветок на камне", 1962

Фото: кадр из фильма "Цветок на камне"; режиссер – Анатолий Слесаренко, Сергей Параджанов; производство – Filmstudio Aleksandr Dovshenko

В СССР громкий случай произошел на съемках фильма "Цветок на камне" с 21-летней беременной актрисой Инной Бордученко. По сценарию ее героиня должна была выйти из горящей избы с красным знаменем. Из-за сильной жары в тот день и множества дублей огонь разгорелся так сильно, что крыша обрушилась прямо на актрису. Каблук туфли Бордученко провалился в пол, и она не успела выбраться.

Актер массовки бросился на помощь коллеге и вынес ее из огня, сам получив серьезные ожоги. Актриса же лишилась 78% кожного покрова и через две недели скончалась в больнице.

Суд приговорил режиссера картины Анатолия Слесаренко к пяти годам тюрьмы, а сам фильм позднее доснял и смонтировал Сергей Параджанов.

"Завоеватель", 1956

Фото: кадр из фильма "Завоеватель"; режиссер –

Дик Пауэлл; производство – RKO Radio Pictures Inc.

Натурные съемки проходили в окрестностях города Сент-Джордж штата Юта, прилегающих к полигону ядерных испытаний. Уровень радиации там был таким высоким, что к 1980 году из 220 членов команды, снимавшей кино, раковые заболевания были обнаружены у 91. В зараженную зону приезжали в том числе родственники актеров.

С тех пор продюсеры тщательно подходят к выбору локаций перед съемками проектов.