Фильм "Ржавчина" с Алеком Болдуином выйдет в РФ под названием "Случайный выстрел"

Фото: кадр из фильма "Случайный выстрел"; режиссер – Джоэл Соуса; производство – 120dB Films, April Productions, BondIt, Cavalry Media, El Dorado Pictures, Rust Movie Productions LLC, Short Porch Pictures, Thomasville Pictures

Новый фильм с участием актера Алека Болдуина, во время съемок которого он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, выйдет в российском прокате под названием "Случайный выстрел". Обновленная карточка ленты появилась на сайте "Кинопоиска".

Оригинальное название картины Rust переводится как "Ржавчина".

Трагедия на съемках фильма произошла осенью 2021 года в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны.

Организовавшая съемочный процесс компания отвергла свою вину в произошедшем, а актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Дело против Болдуина было закрыто в прошлом году. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов, которые, по словам судьи, скрывали доказательства.

