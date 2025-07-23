23 июля, 20:16Происшествия
Фильм "Ржавчина" с Алеком Болдуином выйдет в РФ под названием "Случайный выстрел"
Фото: кадр из фильма "Случайный выстрел"; режиссер – Джоэл Соуса; производство – 120dB Films, April Productions, BondIt, Cavalry Media, El Dorado Pictures, Rust Movie Productions LLC, Short Porch Pictures, Thomasville Pictures
Новый фильм с участием актера Алека Болдуина, во время съемок которого он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, выйдет в российском прокате под названием "Случайный выстрел". Обновленная карточка ленты появилась на сайте "Кинопоиска".
Оригинальное название картины Rust переводится как "Ржавчина".
Трагедия на съемках фильма произошла осенью 2021 года в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны.
Организовавшая съемочный процесс компания отвергла свою вину в произошедшем, а актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
Дело против Болдуина было закрыто в прошлом году. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов, которые, по словам судьи, скрывали доказательства.
С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора