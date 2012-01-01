Дело против Алека Болдуина официально закрыли

Алека Болдуина дважды обвиняли в непредумышленном убийстве на съемках фильма "Ржавчина". После второго оправдательного приговора спецпрокурор потребовала возобновить дело, однако прокуратура отозвала апелляционную жалобу и дело официально закрыли. Подробности громкого процесса – в материале Москвы 24.

"Невыразимая трагедия"

Фото: Ramsay de Give-Pool/Getty Images

24 декабря издание Variety сообщило, что дело против голливудского актера Алека Болдуина по факту убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина" официально закрыто. По данным источника, специальный прокурор Кари Моррисси отозвала апелляцию на июльское решение суда об отклонении обвинения против актера.

"Сегодняшнее решение окончательно подтверждает то, что Алек Болдуин и его адвокаты говорили с самого начала: это была невыразимая трагедия, но актер не совершил никакого преступления", – прокомментировали решение адвокаты защиты Люк Никас и Алекс Спиро.

22 октября 2021 года на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из пистолета, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер фильма Джоэл Соуса получил тяжелые повреждения ключицы. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако на их месте оказались боевые.

СМИ сообщали, что прибывшие на место преступления полицейские сразу же допросили всю съемочную группу, но задерживать никого не стали. Через несколько часов после трагедии актер опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией и следует всем рекомендациям адвокатов. А спустя несколько недель Болдуин дал интервью, где заявил, что не нажимал на спусковой крючок.





Алек Болдуин актер Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы спусковой крючок. Никогда. Клянусь, это самое ужасное, что происходило со мной в жизни. Кто-то засунул в ружье боевую пулю, которой вообще не должно было быть на площадке.

Кто виноват в трагедии?

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По информации СМИ, спустя год после случившегося офис шерифа округа Санта-Фе в Нью-Мексико, где произошла трагедия, передал дело местному прокурору. В феврале 2023 года актеру официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, однако уже в марте его сняли с Болдуина.

В январе 2024 года NBC со ссылкой на судебные документы сообщило, что большое жюри в штате Нью-Мексико вновь обвинило актера в непредумышленном причинении смерти. Дело в том, что была проведена повторная экспертиза оружия, из которого убили Галину. Она доказала, что выстрел из револьвера возможен только при нажатии спускового крючка, а Болдуин ранее утверждал, что не делал этого.

В марте этого года суд в штате Нью-Мексико вынес приговор специалисту по оружию фильма "Ржавчина", 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид. Телеканал NBC сообщал, что девушку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Помощник режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность на съемочной площадке, был обвинен в халатности и получил условный срок.

А в июле Болдуина вновь оправдали, сославшись на ошибки прокуратуры в ходе расследования и беспорядок в документации. После решения суда актер разрыдался, писали СМИ. При этом дело не было закрыто полностью: спецпрокурор Кари Моррисси потребовала возобновить его, но, как выяснилось на днях, в итоге отозвала апелляцию.

"Актер тоже несет ответственность"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дело против Болдуина вызвало широкий резонанс в обществе. В августе этого года культовый режиссер Квентин Тарантино, знающий толк в постановке сцен перестрелок, поделился мнением о случившемся в подкасте Club Random.





Квентин Тарантино режиссер, сценарист, продюсер Думаю, я буду достаточно справедлив, чтобы сказать, что оружейник – человек, который обращается с оружием – на 90% ответственен за все, что происходит, когда дело доходит до этого револьвера. Но и актер несет ответственность. Процентов на 10. Ведь в какой-то степени он является ответственным партнером в этом процессе.

Тарантино объяснил свою позицию тем, что артисты – взрослые ответственные люди, которые обязаны проверять перед началом съемки, есть ли патрон в патроннике, и уточнять, холостой он или нет.