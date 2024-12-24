Суд закрыл дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина

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Суд официально закрыл дело в отношении актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна "Ржавчина", передает Variety.

Специальный прокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси отозвала свою апелляцию на постановление судьи о прекращении дела. Такое решение было принято после заявления генеральной прокуратуры штата о том, что она не намерена исчерпывающе рассматривать апелляцию от имени обвинения.

В сентябре Моррисси направила судье прошение о пересмотре снятия обвинений с актера. Она обратилась к судье после того, как появилась информация о намерении Болдуина подать в суд на шерифа и спецпрокурора, которые вели его дело о непредумышленном убийстве на съемочной площадке.

Осенью 2021 года в Нью-Мексико во время фильма "Ржавчина" Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате погибла оператор картины Галина Хатчинс, еще двух участников съемочного процесса задело осколками и пулей.

Кинокомпания, занимающаяся съемкой фильма, заявила, что гибель людей на площадке случилась не по ее вине. Обвинение в непредумышленном убийстве предъявили Болдуину.

В июле 2024 года дело против Болдуина было закрыто. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов, которые, по словам судьи, скрывали доказательства. Во время судебного процесса выяснилось, что боеприпасы полицией были зарегистрированы под неверным номером, а не как в деле "Ржавчины". Этот факт не позволил адвокатам актера получить доступ к уликам.