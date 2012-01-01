СМИ: в деле о смерти Мэттью Перри замешана "кетаминовая королева"

В США арестовали пять человек, которые могут быть причастны к смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. По данным американских властей, все они были в сговоре, чтобы нажиться на пагубных привычках актера. Причем одна из задержанных – так называемая кетаминовая королева, сообщили СМИ. Расскажем новые детали в смерти артиста.

Действовали в сговоре?

Тело голливудского актера Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. При этом за сутки до смерти очевидцы видели его в хорошем настроении, обедающим в кафе с неизвестной женщиной.

Выяснилось, что Пэрри умер из-за острого воздействия кетамина – препарата, который в медицине используется для наркоза и обезболивания. Однако, по данным издания Wall Street Journal, некоторые врачи прописывают его не по назначению пациентам с тяжелыми депрессиями и посттравматическими расстройствами, что сопряжено с серьезными рисками. На этой почве в США зародился полноценный бизнес по распространению кетамина, утверждает СМИ.

В своих мемуарах Мэттью Перри рассказывал о проблемах со здоровьем, а также пристрастии к алкоголю и наркотикам. По его словам, однажды он две недели находился в коме и 15 раз проходил реабилитацию. Также актер признавался, что во время лечения в одной из швейцарских частных клиник пережил остановку сердца, которая длилась пять минут. Кроме того, в последние годы жизни Перри фанаты беспокоились из-за снимков, на которых он выглядел не лучшим образом.

Со дня смерти актера ведется расследование. 15 августа прокурор США Мартин Эстрада рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что по делу арестованы пять человек, двое из которых – врачи. Все они, по данным властей, были в сговоре, чтобы нажиться на поставках актеру кетамина.





Мартин Эстрада прокурор США по Центральному округу Калифорнии Они знали, что все их действия были неправильными. Они знали, что это подвергало мистера Перри большой опасности, но все равно это сделали. В конце концов, эти обвиняемые были больше заинтересованы в получении прибыли от мистера Перри, чем в заботе о его благополучии.

После этого семья журналиста Кита Моррисона, который является отчимом звезды "Друзей", заявила СМИ, что ждет справедливого приговора в отношении задержанных.

"Мы были и остаемся убитыми горем из-за смерти Мэттью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует", – подчеркнули близкие артиста.

"Интересно, сколько заплатит этот придурок"

Один из арестованных по делу актера – врач Сальвадор Пласенсия, сообщили американские СМИ. По данным NBC со ссылкой на материалы дела, в сентябре 2023 года он узнал, что у актера началось очередное обострение и он нуждается в кетамине. После этого Пласенсия связался с другим арестованным врачом – Марком Чавесом, у которого был доступ к препарату. Якобы они обсуждали сумму, которую актер готов отдать за кетамин.



из переписки арестованных врачей по делу Мэттью Перри Интересно, сколько заплатит этот придурок.

После этого Пласенсия выписывал и передавал кетамин самому Перри и его помощнику Кеннету Ивамаса, который сотрудничал с актером более 25 лет. Ассистент уже арестован и даже признался, что ввел артисту смертельную дозу 28 октября 2023 года, рассказало издание Page Six со ссылкой на правоохранительные органы. Делал уколы и сам Пласенсия. Всего же, по информации NBC News, за два месяца врачи передали артисту и его окружению примерно 20 ампул по цене 55 тысяч долларов наличными.

При этом, по данным властей, в середине октября Ивамаса начал искать дополнительный источник, где взять препарат. Помог знакомый Перри, режиссер и продюсер Эрик Флеминг, который вывел ассистента актера на Джасвин Сангу, известную как "кетаминовая королева". Женщина, которая жила в Северном Голливуде, якобы продавала этот и другие сильнодействующие препараты годами. По данным СМИ, во время обыска, помимо 79 флаконов кетамина, в ее доме нашли три фунта таблеток с метамфетамином, галлюциногенные грибы и кокаин.

Санга в марте уже была арестована по другому делу – о торговле наркотиками в крупных размерах, однако сумела выйти под залог в 100 тысяч долларов, отметили американские СМИ. Теперь же она снова оказалась под стражей. Как и Флеминг, которого также арестовали правоохранители.

Ранее сообщалось о еще одной вероятной фигурантке в деле о смерти Перри – актрисе Брук Мюллер. Бывшая жена другой звезды Голливуда Чарли Шина якобы приносила в дом актера из "Друзей" наркотики. Однако ее фамилии среди арестованных нет, обратил внимание журнал In Touch Weekly.

(смерти Перри. – Прим. ред.) никакого отношения.

инсайдер, знакомый с ситуацией Она наняла адвокатов и провела множество встреч с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они приехали в ее дом с ордером на обыск. Она не раскрывает подробностей ситуации. Трудно сказать или определить, какова ее роль, но она непреклонна в том, что не имеет к этомуникакого отношения.

Нужно отметить, что сразу после случившегося СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что смерть Перри не вызвана передозировкой наркотиков. Тогда же детективы и начали выяснять, нет ли в его организме опасного уровня содержания лекарств, отпускаемых по рецепту.