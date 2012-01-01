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16 августа, 15:15

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СМИ: в деле о смерти Мэттью Перри замешана "кетаминовая королева"

"Кетаминовая королева" и наркосеть врачей: шокирующие детали смерти актера Мэттью Перри

В США арестовали пять человек, которые могут быть причастны к смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. По данным американских властей, все они были в сговоре, чтобы нажиться на пагубных привычках актера. Причем одна из задержанных – так называемая кетаминовая королева, сообщили СМИ. Расскажем новые детали в смерти артиста.

Действовали в сговоре?

Фото: ТАСС/Brian Ach/AP

Тело голливудского актера Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. При этом за сутки до смерти очевидцы видели его в хорошем настроении, обедающим в кафе с неизвестной женщиной.

Выяснилось, что Пэрри умер из-за острого воздействия кетамина – препарата, который в медицине используется для наркоза и обезболивания. Однако, по данным издания Wall Street Journal, некоторые врачи прописывают его не по назначению пациентам с тяжелыми депрессиями и посттравматическими расстройствами, что сопряжено с серьезными рисками. На этой почве в США зародился полноценный бизнес по распространению кетамина, утверждает СМИ.

В своих мемуарах Мэттью Перри рассказывал о проблемах со здоровьем, а также пристрастии к алкоголю и наркотикам. По его словам, однажды он две недели находился в коме и 15 раз проходил реабилитацию. Также актер признавался, что во время лечения в одной из швейцарских частных клиник пережил остановку сердца, которая длилась пять минут. Кроме того, в последние годы жизни Перри фанаты беспокоились из-за снимков, на которых он выглядел не лучшим образом.

Со дня смерти актера ведется расследование. 15 августа прокурор США Мартин Эстрада рассказал на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, что по делу арестованы пять человек, двое из которых – врачи. Все они, по данным властей, были в сговоре, чтобы нажиться на поставках актеру кетамина.

Они знали, что все их действия были неправильными. Они знали, что это подвергало мистера Перри большой опасности, но все равно это сделали. В конце концов, эти обвиняемые были больше заинтересованы в получении прибыли от мистера Перри, чем в заботе о его благополучии.
Мартин Эстрада
прокурор США по Центральному округу Калифорнии

После этого семья журналиста Кита Моррисона, который является отчимом звезды "Друзей", заявила СМИ, что ждет справедливого приговора в отношении задержанных.

"Мы были и остаемся убитыми горем из-за смерти Мэттью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует", – подчеркнули близкие артиста.

"Интересно, сколько заплатит этот придурок"

Фото: ТАСС/Damian Dovarganes/AP

Один из арестованных по делу актера – врач Сальвадор Пласенсия, сообщили американские СМИ. По данным NBC со ссылкой на материалы дела, в сентябре 2023 года он узнал, что у актера началось очередное обострение и он нуждается в кетамине. После этого Пласенсия связался с другим арестованным врачом – Марком Чавесом, у которого был доступ к препарату. Якобы они обсуждали сумму, которую актер готов отдать за кетамин.

Интересно, сколько заплатит этот придурок.
из переписки арестованных врачей по делу Мэттью Перри

После этого Пласенсия выписывал и передавал кетамин самому Перри и его помощнику Кеннету Ивамаса, который сотрудничал с актером более 25 лет. Ассистент уже арестован и даже признался, что ввел артисту смертельную дозу 28 октября 2023 года, рассказало издание Page Six со ссылкой на правоохранительные органы. Делал уколы и сам Пласенсия. Всего же, по информации NBC News, за два месяца врачи передали артисту и его окружению примерно 20 ампул по цене 55 тысяч долларов наличными.

При этом, по данным властей, в середине октября Ивамаса начал искать дополнительный источник, где взять препарат. Помог знакомый Перри, режиссер и продюсер Эрик Флеминг, который вывел ассистента актера на Джасвин Сангу, известную как "кетаминовая королева". Женщина, которая жила в Северном Голливуде, якобы продавала этот и другие сильнодействующие препараты годами. По данным СМИ, во время обыска, помимо 79 флаконов кетамина, в ее доме нашли три фунта таблеток с метамфетамином, галлюциногенные грибы и кокаин.

Санга в марте уже была арестована по другому делу – о торговле наркотиками в крупных размерах, однако сумела выйти под залог в 100 тысяч долларов, отметили американские СМИ. Теперь же она снова оказалась под стражей. Как и Флеминг, которого также арестовали правоохранители.

Ранее сообщалось о еще одной вероятной фигурантке в деле о смерти Перри – актрисе Брук Мюллер. Бывшая жена другой звезды Голливуда Чарли Шина якобы приносила в дом актера из "Друзей" наркотики. Однако ее фамилии среди арестованных нет, обратил внимание журнал In Touch Weekly.

Она наняла адвокатов и провела множество встреч с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они приехали в ее дом с ордером на обыск. Она не раскрывает подробностей ситуации. Трудно сказать или определить, какова ее роль, но она непреклонна в том, что не имеет к этому (смерти Перри. – Прим. ред.) никакого отношения.
инсайдер, знакомый с ситуацией

Нужно отметить, что сразу после случившегося СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что смерть Перри не вызвана передозировкой наркотиков. Тогда же детективы и начали выяснять, нет ли в его организме опасного уровня содержания лекарств, отпускаемых по рецепту.

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