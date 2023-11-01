Актер Мэттью Перри был замечен в хорошем настроении за день до смерти – СМИ

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За день до смерти актер Мэттью Перри был замечен в кафе с неизвестной женщиной, он находился в хорошем настроении. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на очевидцев.

"Мэттью Перри... обедал с женщиной... и, похоже, был в хорошем настроении", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что мужчина был настолько вовлечен в разговор, что едва притронулся к блюдам. Близкие Перри также отмечали его счастливый вид в последние дни жизни.

Актер скончался 28 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело без признаков жизни в джакузи.

Причину смерти не удалось установить спустя несколько дней. Как сообщали СМИ, для этого может потребоваться несколько месяцев. Запрещенных наркотических препаратов при осмотре дома актера найдено не было.



Ушел из жизни актер Мэттью Перри