Фанаты обеспокоены состоянием Мэттью Перри

Фото: AP/Rich Fury/Invision
Поклонники обеспокоены состоянием актера Мэттью Перри. Причиной для волнения фанатов стали снимки, сделанные папарацци, сообщает "Мир 24" со ссылкой на комментарии, появившиеся на Daily Mail.
Звезду сериала "Друзья" запечатлели на улицах Лос-Анджелеса. На части снимков 52-летний Перри шел из кофейни, на других кадрах он сидел за рулем автомобиля. На актере были надеты темно-серая футболка, белые шорты и черные кроссовки.
Фанаты выразили беспокойство, обратив внимание на полноту Перри. Оказалось, что многие поклонники не ожидали увидеть актера в такой физической форме. По мнению некоторых комментаторов, артист "выглядит нездоровым" и "запустил себя".
"Я в ужасе, я очень боюсь за его будущее. Надеюсь, он приведет себя в порядок", – написал один из фанатов Перри.
Ранее британский актер Том Фелтон упал в обморок во время проведения выставочного турнира по гольфу в США. Инцидент произошел в штате Висконсин, где 34-летний Фелтон выступал в составе команды европейских знаменитостей против американских коллег.
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