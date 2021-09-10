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Культура

16:33

Мэтт Дэймон рассказал о своем тайном аккаунте в Instagram

культура

Фото: AP/Evan Agostini/Invision

Актер Мэтт Дэймон признался, что ведет очень личный аккаунт в Instagram. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Долгое время Дэймон отрицал использование соцсетей, утверждая, что его жизнь хороша и без присутствия в Twitter или Facebook.

"Я просто никогда не видел в этом смысла. И со временем я чувствую себя все лучше и лучше от этого решения", – объяснил он.

Однако Дэймон признался, что у него есть тайная страница в Instagram. По словам актера, он использует ее, чтобы наблюдать за тем, как растут дети друзей по всему миру.

Сам Мэтт Дэймон делает публикации в Instagram довольно редко. В своем последнем посте актер поделился фотографией с 15-летней дочерью Изабеллой, сделанной в день ее рождения.

У Дэймона всего 76 подписчиков. Аккаунт актер ведет с 2013 года и за это время написал всего 40 постов.

Ранее сообщалось, что известного голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 7" в Бирмингеме. Неизвестные угнали с парковки автомобиль BMW X7 телохранителя Круза, в котором находились вещи актера. Позже машину нашли, однако вещей Круза в ней не было.

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