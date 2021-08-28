Суд Нью-Йорка одобрил взыскание свыше $200 тыс со Стивена Сигала за сокрытие прибыли

28 августа, 20:49
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) дали возможность взыскать свыше $200 тысяч с голливудского актера Стивена Сигала, получившего в 2016 году российское гражданство и в настоящее время проживающего в Москве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на федерального судью в штате Нью-Йорк Уильяма Кунца.
По словам судьи, Сигал скрыл вознаграждение, которое получил за рекламу криптовалюты Bitcoiin2Gen. Этот факт обнаружила SEC, после чего обратилась в суд.
Кунц подписал подписал постановление, по которому регулятор может взыскать с Сигала оставшиеся штрафы и пени.
Юрист SEC Морин Пейтон Кинг заявил, что ранее артист уже соглашался выплатить компенсацию в более чем $330 тысяч, однако он выплатил лишь часть суммы в размере $75 тысяч, просрочив оставшиеся платежи.
Представитель Сигала пока не комментировал решение суда.
Ранее стало известно об официальном вступлении Стивена Сигала в партию "Справедливая Россия – За Правду". Уточняется, что раньше он был членом партии Захара Прилепина "За правду" и теперь вместе с ее командой присоединяется к объединенной партии.
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