В АТОР объяснили, уйдет ли Booking.com из России после миллиардного штрафа

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала сервис по бронированию проживания Booking.com на 1,3 миллиарда рублей. Такое решение ведомство приняло из-за злоупотребления системой своего доминирующего положения на рынке. Разбираемся, сможет ли Booking.com обжаловать штраф и удастся ли сервису сохранить лидирующие позиции.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Злоупотребления на миллиард

В декабре 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Booking.com. Причиной проверки стало обращение общественной организации "Опора России".

В результате ФАС выяснила, что Booking.com навязывал невыгодные условия сотрудничества средствам размещения.





из сообщения пресс-службы ФАС России Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

Получилось так, что гостиницы не могли устанавливать цену на свои услуги в турагентствах, агрегаторах и на сайтах ниже, чем на Booking.com. Это привело к ограничению конкуренции на российском рынке.

В декабре 2020 года ФАС выдал компании предписание прекратить действия, нарушающие антимонопольное законодательство. Booking.com его не выполнил. В результате ведомство решило оштрафовать сервис на 1,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, в пресс-службе Booking.com заявил, что планирует обжаловать решение. По словам представителей компании, они разочарованы.





пресс-служба Booking.com <...> Уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. <...> Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен.

В компании также добавили, что индустрия туризма – высококонкурентная среда, поскольку потребители используют большое количество способов поиска и бронирования гостиничных номеров.

Так, по данным Booking.com, в Европе отели составляют 87% от всех объектов размещения, а 63% общего объема номерного фонда находится в собственности независимых отелей, которые используют целый спектр каналов продаж. Для охвата аудитории европейские объекты размещения используют в среднем около шести-семи каналов продаж одновременно, при этом доля Booking на этом рынке составляет только 13%, подчеркнули в компании.



Что будет с Booking.com?

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 заявил, что штраф более чем в миллиард рублей для Booking.com несущественный в сравнении с доходами компании. При этом, по мнению эксперта, все отечественные и зарубежные сервисы бронирования должны находиться в равных условиях.

"В этом случае, конечно, нужно выполнять предписания ФАС и не навязывать услуги, которые ограничивают конкуренцию и не дают возможность отелям по другим каналам продаж делать более дешевые тарифы. Booking.com в любом случае работает на комиссионной основе и получает очень хороший доход от гостиниц", – объяснил Горин.

По словам специалиста, агрегатор является монополистом во всех странах без исключения, но некоторые их них уже начали вводить ограничения по использованию сервиса на своей территории. В качестве примера вице-президент АТОР привел Турцию, где забронировать отель через эту систему невозможно.

Вместе с тем Горин уверен, что Booking.com не уйдет из России.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Booking.com был, есть и будет на российском рынке. Его наличие – это тоже стимул к здоровой конкуренции между аналогичными ресурсами. И у потребителя всегда должно быть право выбора. К тому же то, что на этом ресурсе лучшие цены, – заблуждение. Например, многие туроператоры проводят специальные акции, когда при предъявлении цен Booking.com они предлагают цены ниже.

В свою очередь, юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с Москвой 24 сказал, что у Booking.com есть все шансы оспорить штраф.

"У букинга есть два варианта: заплатить штраф в случае негативного исхода арбитражного производства или обжаловать его, чем они сейчас и занимаются. Есть все основания полагать, что Booking.com сможет обжаловать и снизить штраф. Совсем убрать штраф не получится", – сказал эксперт.

Вместе с тем юрист подчеркнул, что большинство отелей "живут за счет Booking.com", сервис бронирования буквально "поднял их с колен" и дал возможность зарабатывать, подытожил юрист.

