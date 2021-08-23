Дуэйн Джонсон подшутил над туристами

Сердечный приступ чуть не спровоцировал у своих поклонников Дуэйн Скала Джонсон. Более 8 миллионов просмотров у ролика, который актер выложил в свой аккаунт.

В субботу он ехал по делам в своем районе и встретил туристов. В Штатах есть популярная экскурсия, гостей возят на открытом автобусе по улицам, где живут знаменитости. Артист притормозил у такого автобуса и поздоровался с поклонниками. Заодно спросил, не знают ли они, где найти Скалу. Реакция была очень громкой.

Звезда "Форсажа" считается одной из самых контактных голливудских звезд. Его приводят в пример другим знаменитостям, которые даже отказываются давать автографы. За жизнью Джонсона и его семьи в Instagram следят 264 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.