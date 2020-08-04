Дуэйн Джонсон купил футбольную лигу

Фото: ТАСС/Ik Aldama/picture alliance/Ik Aldama
Голливудский актер Дуэйн Джонсон стал владельцем целой лиги американского футбола Xtreme Football League, сообщает "Экспресс газета".
Лигу актер выкупил у ее владельца Винса Макмэна. Она является альтернативой национальному чемпионату, отличающаяся более жестким стилем игры и быстрой динамикой.
В текущем году из-за коронавируса лига досрочно завершила сезон. Однако спустя время руководство лиги во главе с Макмэном объявила о банкротстве и запуске соответствующей процедуры.
До начала активной карьеры Джонсон профессионально играл в американский футбол за команду университета Майами. Позднее он выступал в американской федерации рестлинга WWE, где восемь раз становился мировым чемпионом.
Свою деятельность Джонсон сменил в 2002 году, попробовав себя в роли актера. Первая его роль была в фильме "Царь скорпионов". Он также снимался в таких картинах, как "Второй шанс", "План игры", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе" и "Геракл".
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