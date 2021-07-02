Дуэйн Джонсон признался в мужской слабости

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Голливудский актер Дуэйн Джонсон рассказал о том, как он понял суть истинной мужской силы. По его словам, настоящая сила – в слабости, пишет Men's Health.
Актер рассказал, как первый раз столкнулся с депрессией в 18 лет, но не понимал, что это.
"Тогда она еще называлась "эй, встань с дивана, соберись с мыслями и измени то, что здесь происходит", – поделился Джонсон.
Также актер отметил, что в детстве у него были трудности с выражением эмоций, а слушать у него получалось лучше, чем общаться. Когда он попросил помощи, его мировоззрение изменилось.
"Просить о помощи не слабость. На самом деле, просить о помощи – это наша сверхсила", – сказал он, добавив, что мужчины часто попадают ловушку, когда чувствуют себя уязвимыми, но считают, что должны быть сильными и способными покорить мир.
В прошлом году американский актер Дуэйн Джонсон был назван самым высокооплачиваемым актером мира. Как подсчитали аналитики, его совокупный доход составляет 87,5 миллиона долларов. Второе и третье места рейтинга заняли актеры Райан Рейнольдс и Марк Уолберг. Артисты заработали 71,5 миллиона и 58 миллионов долларов соответственно.
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