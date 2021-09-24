Актера Тома Фелтона экстренно госпитализировали в США

06:42
Фото: Zuma\TASS/Armando Gallo
Британский актер Том Фелтон упал в обморок во время проведения выставочного турнира по гольфу в США. Об этом пишет издание USA Today.
Известно, что инцидент произошел в штате Висконсин. 34-летний Фелтон выступал в составе команды европейских знаменитостей против американских коллег.
После совместного фотографирования артист почувствовал себя плохо и упал на землю. Затем Фелтона на носилках эвакуировали с поля при помощи электромобиля.
Сейчас актер находится в сознании в больнице. Причины произошедшего с ним пока неизвестны.
Том Фелтон дебютировал в кино в 1997 году. При этом наибольшую известность ему принесла роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.
Ранее певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он назвал сообщения СМИ "чушью".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: