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В мире

06:42

Актера Тома Фелтона экстренно госпитализировали в США

культура за рубежом

Фото: Zuma\TASS/Armando Gallo

Британский актер Том Фелтон упал в обморок во время проведения выставочного турнира по гольфу в США. Об этом пишет издание USA Today.

Известно, что инцидент произошел в штате Висконсин. 34-летний Фелтон выступал в составе команды европейских знаменитостей против американских коллег.

После совместного фотографирования артист почувствовал себя плохо и упал на землю. Затем Фелтона на носилках эвакуировали с поля при помощи электромобиля.

Сейчас актер находится в сознании в больнице. Причины произошедшего с ним пока неизвестны.

Том Фелтон дебютировал в кино в 1997 году. При этом наибольшую известность ему принесла роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

Ранее певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он назвал сообщения СМИ "чушью".

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