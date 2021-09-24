Актера Тома Фелтона экстренно госпитализировали в США

Фото: Zuma\TASS/Armando Gallo

Британский актер Том Фелтон упал в обморок во время проведения выставочного турнира по гольфу в США. Об этом пишет издание USA Today.

Известно, что инцидент произошел в штате Висконсин. 34-летний Фелтон выступал в составе команды европейских знаменитостей против американских коллег.

После совместного фотографирования артист почувствовал себя плохо и упал на землю. Затем Фелтона на носилках эвакуировали с поля при помощи электромобиля.

Сейчас актер находится в сознании в больнице. Причины произошедшего с ним пока неизвестны.

Том Фелтон дебютировал в кино в 1997 году. При этом наибольшую известность ему принесла роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

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